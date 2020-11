A blíží se i kulatý rekord. Podle Miroslava Kutala z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity Brno, který rovněž vede program Hnutí duha zaměřený na šelmy, nyní vlci v Česku žijí na 18 teritoriích. Jejich celkový počet se již blíží ke stovce. A ochránce zvířat očekává, že vlků brzy výrazně přibude. „Zkušenost z okolních států je, že růst je exponenciální, protože dokud vlci mají volná teritoria, mají prostor, tak populace jde nahoru poměrně rychle,“ řekl Deníku Kutal.

K oblastem, kde se definitivně potvrdil trvalý výskyt vlka, se koncem léta přiřadily Orlické hory. „Pro místní přírodu je návrat vlka výborná zpráva, chovatelům však přibudou starosti,“ konstatoval Kutal.

Dobře o nich již vědí na nedalekém Broumovsku. Tamějším chovatelům jen letos již vlci roztrhali zhruba stovku ovcí a také tři desítky telat. „Už to nejsou jenom jednotlivci nebo pár, ale velká smečka Mluví se u ní až o jedenácti kusech,“ řekl Deníku jeden z místních chovatelů, starosta Vernéřovic Tomáš Havrlant.

Ploty nepomáhají

Vlk je v celé Evropské unii chráněn jakožto kriticky ohrožený druh, proto je rozhodně nelze lovit. Ochránci přírody proto chovatelům doporučují, aby svá stáda chránili elektrickými ohradníky a pasteveckými psy. Podle Kutala si na ně nyní lze z evropských peněz nechat proplatit sto procent nákladů. „Nabízíme jim konzultace a přípravu projektu, protože ta žádost není jednoduchá,“ uvedl Kutal.

Ani ploty či psi ovšem podle chovatelů pro ovce trvalou ochranu neznamenají. „Vlk je chytrý, vynalézavý, každé opatření časem překoná,“ míní Havrlant. Pokud má zvíře opravdu hlad, tak elektrický plot nehledě na bolest z rány prostě přeskočí. Pastevecký pes zase může znamenat nebezpečí třeba pro kolemjdoucí turisty. „To není německý ovčák, kterého na cvičišti naučíte povely. Je samostatný, a když se rozhodne že by měl bránit stádo nebo svého majitele, tak prostě zaútočí. Můžete dělat, co chcete, ale nemůžete ho odvolat,“ vysvětlil chovatel.

Vlkům se již začali věnovat také politici. Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) v polovině října vyzval ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), aby chovatelům ovcí okamžitě pomohl. „Vlky nemůžeme střílet, ale proč alespoň ty problematické neodchytit a třeba převést někam, kde místo trhání domácích zvířat na kusy pomohou snížit nadměrné stavy prasat,“ uvedl Zdechovský.

Podle ministra je ale nápad na takové „vlčí taxíky“ naivní. „Vlci naučení na ovce by se chovali obdobně i na novém místě, kde by jejich příchod chovatele ještě více překvapil,“ řekl Deníku Brabec. Jeho úřad letos vytvořil program, který by měl nadále soužití člověka s vlkem upravovat. Obzvlášť nebezpečné jedince je podle něj již nyní odstranit na základě výjimky ze zákona. Pokud by vlků přibývalo příliš, chce spolu s Polskem a Německem jednat s Evropskou unií o úpravě zákonů a stanovení případných kvót pro lov vlka.

„Pro naši přírodu jsou důležitá jak hospodářská zvířata, tak i vlci, kteří nám spolu s dalšími šelmami pomáhají v přírodě udržovat rovnováhu,“ prohlásil Brabec. „Klíčem k řešení je především prevence jak na straně chovatelů, tak i státu,“ dodal.