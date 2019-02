Zvony ničil požár a válka

Písek – Letošní rok je pro Písečany ve znamení oslav 770 let od první dochované písemné zmínky o městě. Je to také příležitost k nahlédnutí do bohaté historie kdysi královského města.

Minulou sobotu jsme se seznámili s osudem Písecké Madony, vzácného obrazu z kostela Narození Panny Marie, který byl v roce 1975 z kostela ukraden a dodnes se ho nepodařilo najít. Dnes ještě v kostele zůstane, vrátíme se k velké věži a k jejím zvonům. V současné době jsou ve zvonici čtyři zvony. Jsou tady teprve od roku 1992. Po zabavení zvonů ve druhé světové válce byla ve věži pouze „hrana", malý zvon z roku 1575 přenesený sem ze zvonice u sv. Trojice. Děkan Josef Jiran dal v roce 1991 podnět ke sbírce na odlití nových zvonů, do které sám přispěl značnou částkou. Obyvatelé, příznivci Písku a organizace dali dohromady 200 tisíc korun. Významnou pomocí byla také více než tuna mědi, kterou se podařilo shromáždit. Výroba zvonů byla svěřena zvonařské firmě Marie Tomáškové – Dytrychové z Brodku u Přerova. Zvony této rodinné firmy putovaly například do jižní Afriky, Kanady, Ruska či Ukrajiny. „Je jedno, jestli děláte zvon pro papeže či zvoneček pro něčí babičku. Hlavní je vyrábět ho s láskou. Zvon totiž není jen hudební nástroj nebo předmět, ale na svém těle nese poselství budoucím generacím," řekla tehdy Marie Tomášková. Českobudějovický biskup Antonín Liška vysvětil 22. září 1992 tři zvony. První, který dostal jméno Panna Maria, vážil 854 kilogramů a byl vysvěcen již 7. prosince 1991. Největší zvon (1310 kg) byl pojmenován sv. Václav, další Cyril a Metoděj (620 kg) a Mistr Jan Hus (530 kg). Tento poslední zvon zaplatil tehdejší písecký podnik Jitex. Zvony ve věži děkanského kostela to neměly zrovna jednoduché. Musely se podrobit válečným požadavkům. O silvestrovské noci v roce 1555 postihl věž velký požár patrně od blesku, který způsobil slití všech zvonů. Zachován zůstal pouze zvon Karel, později pojmenovaný sv. Václav, který však byl odvezen za 1. světové války.

Autor: Libuše Kolářová