Písek – Nadcházející víkend bude v Písku patřit dvěma velmi odlišným akcím. Každá z nich rozhodně přiláká jiný okruh lidí.

Horkýže Slíže. | Foto: Deník/Radim Havlík

V sobotu od odpoledních hodin začne v píseckém letním kině Magmafest a už od pátku se to bude v prostoru u Kamenného mostu hemžit modelkami a příznivci módy.

První zmíněnou akci si nenechá ujít Matěj Kotrba, který navštíví Magmafest nejen jako divák, ale také jako člen jedné z vystupujících kapel – Morfium. „Na Magmafestu v Písku a Jihlavě hrajeme letos poprvé a rozhodně se těšíme. Je to náš největší koncert za poslední dobu, a to jak ve smyslu velikosti festivalu, tak i pódia, techniky, počtu návštěvníků a podobně. Sám jsem se zúčastnil asi každého ročníku Magmafestu, co zatím byl, ať to bylo ve Strakonicích, Písku nebo v jiném městě. Pokaždé je tam skvělá atmosféra a každý si tam určitě přijde na své. Doufám, že počasí bude přát a všichni si to užijeme," řekl Matěj Kotrba.

Kapela Morfium vystupuje od 13 hodin. O hodinu dřív zahájí festival Checkpoint. Ve 14 hodin přijde na řadu kapela Hand Grenade, o hodinu později Debustrol a v 16 hodin Jaksi Taksi. V 17.10 hodin zahrají Kreyson, v 18.30 hodin Dymytry a pak se představí tři asi největší lákadla Magmafestu – ve 20 hodin slovenští Horkýže Slíže, ve 21.30 hodin Harlej a jako poslední ve 23 hodin Škwor.

„Jednotlivé kapely zahrají svá hodinová vystoupení a někteří z nich představí novinková aktuálně vydaná alba jako například Škwor CD Sliby a Lži, Dymytry CD Homodlak a Kreyson CD Návrat krále," uvedl Radek Sladký z pořádající agentury Magmakoncert.

Nastávající víkend bude v Písku nejen plný hudby, ale také módy. V pátek a v sobotu uvidí zájemci v prostoru u Kamenného mostu program, kde se budou prezentovat různé módní značky, jejichž modely předvedou přední modelky jako Aneta Vignerová, Tereza Fajksová, Tereza Zimová a Lilian Sarah Fischerová," uvedla Viktorie Čížková z pořádající agentury.

Vstupné na akci Písecký víkend módy je zdarma, hosté mohou dobrovolným vstupným přispět na charitu sdružení Haima. Dražit se budou dosud nezveřejněné fotografie Vlaďky Erbové.