V současnosti má jejich společnost Akrematorium čtyři zaměstnance a od zahájení provozu zpopelnili přes více než stovku mazlíčků. V objektu v Heydukově ulici mají dvě přijímací místnosti s ukázkou uren i pamětních předmětů, nechybí ani obřadní místnost, hygienické zázemí, chladící box a potřebná kremační pec.

Od andulky po velkého psa

Jak sdělila Jitka Sosnová úvodem, největším zpopelněným zvířetem byl pes o váze 86 kilogramů. „Nejmenším naopak zatím zakrslý králíček. Tělíčka se zpopelňují ve speciálních vacích, lze na přání také použít kartonovou rakev a různé druhy výstelek,“ vysvětlila s tím, že zvažují nabídku rozšířit i o dřevěné rakve.

Podle jejích slov spousta lidí zatím neví, že zvířecí krematoria vůbec existují. „Není to úplná novinka, ale velké povědomí ještě veřejnost nemá. O důstojné rozloučení je však stoupající zájem. Každá druhá domácnost v Čechách má doma zvířecího miláčka, což je v rámci Evropy jedinečné,“ uvedla Sosnová.

Přijmout lze v podstatě jakéhokoliv tvora ze zájmového chovu. Může jít o psa, kočku, želvu, papouška, fretku, morče, činčilu, králíka, hada a třeba i ještěrku. „Nesmí být z velkochovu. Jinak je to omezeno jen váhou do 90 kilogramů,“ upozornila.

Přísná pravidla

Podle spolumajitele Radka Vondráška vše podléhá přísné kontrole a každý příjem se eviduje v kremační knize. „Každé zvíře má číslo na vaku včetně podrobně vyplněné dokumentace, dále dostává keramický přívěsek, vše podléhá navíc veterinárnímu dohledu,“ upřesnil.

Zapisuje se datum přijetí, druh zvířete, případně rasa a jeho jméno, také majitel, telefonní číslo a adresa, den žehu a přidělené číslo. „Přesně se uvádí i čas, jak dlouho byl v peci a teploty v dopalovací komoře,“ doplnil Vondrášek.

Inspirace podobným provozem

K žehu využívají ekologickou plynovou pec z Itálie, která je plnoautomatická a pracuje s průměrnou teplotou 900 °C a je schopná zpopelnit němé tváře do 90 kilogramů. „Nápad na založení zvířecího krematoria mi vnukl článek v novinách, kde právě popisovali takové zařízení v Praze,“ prozradila Jitka Sosnová.

Na chvíli svůj nápad odložila, protože byl administrativně, finančně i technicky náročný. „Nakonec jsme se domluvili se švagrem, že se do toho dáme a dva roky nám trvala realizace,“ popsala peripetie. V jižních Čechách jde o první takový podnik, v republice již asi o 8. zařízení svého druhu. „Nejbližší je v Chodově u Karlových Varů a v Praze,“ dodal Vondrášek.

O služby tohoto typu postupně roste zájem. „Mnoho lidí netušilo vůbec o existenci zvířecích krematorií, často také volili náročnou cestu do Prahy. Setkáváme se tak s pozitivními ohlasy, Strakonice jsou malé město, snadno dostupné,“ přiblížila spolumajitelka provozu.

Pokud lidé nemají vlastní dopravní prostředek, lze využít také svoz. „Nemusí si vyzvedávat ani urnu, lze ji zaslat na adresu poštou nebo kurýrem,“ uvedla Jitka Sosnová s tím, že hodně zákazníků tyto možnosti kvituje.

Jen několik možností

Jak sdělil dále Radek Vondrášek, chtějí Jihočechy s existencí této možnosti postupně seznámit. „Existuje opravdu vysoký podíl obyvatel, kteří nevědí, že tato služba vůbec existuje. Správně by měli po úmrtí vysvětlit majitelům možnosti jejich veterináři,“ dodal s tím, že uhynulého tvora lze poslat do kafilerie, zvířecího krematoria, nebo legálně pohřbít na vlastním pozemku za určitých podmínek.

Lidé si zvířecí krematorium volí z úcty i dalších důvodů. „Pohřbívat v lese se nesmí, ale přesto se to děje. Majitelé ale mívají strach, že tělíčka vyhrabe zvěř, i když je zatíží kamenem, a neradi by to zažívali znovu. Občas se zakopáním na vlastním pozemku nesouhlasí soused, navíc popel je ekologický, nezávadný a lze jej rozptýlit na pozemku,“ poznamenala Jitka Sosnová.

Lze si pořídit také rozložitelnou urnu a zasadit si na zahradě k ní keřík. „Je to biourna, popel lze rovnou smíchat se zeminou, místo náhrobku tak může domácí zvíře připomínat strom, keř nebo i křížek,“ podotkl Vondrášek. Podle fotografie se nechá na CNC stroji vysoustružit také portrét mazlíčka na dřevěnou desku, kam lze umístit na památku i do kapsle popel, na přání také vyrábí dodavatelská firma i pomníky, přívěsky, dlažební kostky, či jiné dekorativní předměty do domu i do exteriéru.

Sociální podnik

Zvířecí krematorium provozují také s podporou Evropské unie, jedná se totiž o sociální podnik. „Dostáváme dotace z Evropského sociálního fondu konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, protože zaměstnáváme osoby pečující o osobu blízkou, konkrétně o handicapované děti,“ poznamenala závěrem Jitka Sosnová. Jde o lidi, kteří si váží práce, jsou rádi, že našli uplatnění a je to pro ně příjemná životní změna.

Strakonické krematorium lze navštívit v otevírací době, nebo zájemci mohou volat i nonstoplinku. Funguje také svozová služba. Tělo se uloží v chladicím boxu a je zpopelněno do sedmi dní, žeh trvá hodinu maximálně dvě a půl hodiny podle velikosti a váhy. Ve smuteční místnosti mohou majitelé s úctou truchlit a současně sledovat i žeh. S tělem do pece putuje šamotové srdce s číslem, které zůstane v popelu a oheň ho nepoškodí.



V kraji existují i zvířecí hřbitovy. Lze je najít v Písku, Strakonicích, Trhových Svinech i Českých Budějovicích, některé jsou však nelegální. Navíc hrozí nebezpečí požáru, když tam lidé zapalují svíčky.