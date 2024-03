Stavbu vysoutěžila společnost COLAS CZ s cenou 90 milionů korun včetně DPH. Investice zahrnuje rekonstrukci stávajícího čtyřpolového železobetonového mostu. „Oprava bude spočívat nejprve v odbourání stávajícího mostního svršku, následně provedení nové vyrovnávací desky, nových úložných prahů, závěrných zídek, říms, izolace, odvodňovačů, vozovkového živičného souvrství, přechodové oblasti a výměně mostních závěrů, hrncových ložisek na opěrách mostu, mostního zábradlí, sanaci, provedení osvětlení a součástí bude též úprava vozovky v předpolích mostu,“ vyjmenovala mluvčí Hana Brožková.

Řidiči na trase Milevsko - Čimelice moc nevydechnou. Zvíkovský most čeká oprava

Pro silnici II. třídy na trase Milevsko – Čimelice jde o druhou velkou rekonstrukci mostu během krátké doby. Loni byl na dobu sedmi měsíců uzavřený nedaleký most přes řeku Otavu u Zvíkovského Podhradí. Nejnáročnější je to podle starosty Zvíkovského Podhradí Josefa Bárty pro lidi, kteří přes daný most dojíždějí například denně do práce. Uzavírka se však podepsala i na turistické sezoně. „Loni to bylo znát na návštěvnosti hradu. Hodně lidí se lokalitě raději vyhne, když vidí dopravní omezení. Uzavírka mostu přes Otavu byla z tohoto hlediska horší, protože je to směr od Prahy. Teď už to nějak zvládneme a budeme mít oba mosty opravené,“ poznamenal starosta.

Objízdná trasa mezi obcemi Mirotice a Milevsko by měla být navržena po komunikaci I/4 a I/19. Objízdná trasa mezi obcemi Zvíkovské Podhradí a Milevsko pak přes obce Záhoří a Bernartice.