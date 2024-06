Doslova adrenalinové dopoledne zažili policisté ze Zvíkovského Podhradí. Ve středu 12. června kolem desáté hodiny požádala zdravotnická záchranná služba o součinnost při ohlášeném kolapsu pacienta ve Zvíkovském Podhradí.

Vrtulník záchranné služby. Ilustrační foto. | Foto: ZZS JčK

Policejní hlídka ve Zvíkovském Podhradí byla totiž vybavena přístrojem AED umožňujícím resuscitaci. Policisté ihned vyrazili na označené místo, jak uvedl jihočeský mluvčí Jiří Matzner. „Po přelezení plotu však našli jen rozčílenou paní, která o ničem nevěděla," popsal počáteční komplikace.

Až druhý tip, tedy objekt s podobným číslem popisným, byl to správné místo. „Policisté zde převzali péči o zkolabovaného muže, o kterého do té doby naprosto precizně pečovali kolemjdoucí. Po dvou výbojích přístroje se jim podařilo u muže obnovit životní funkce," pokračoval mluvčí s tím, že to už na místo dorazili profesionální záchranáři a muž ve stabilizovaném stavu nakonec vrtulníkem zamířil do nemocnice. Nevolno se mu udělalo při procházce, kdy se zhroutil na zem a ztratil vědomí. „Tak snad vše dobře dopadne i dál," dodal Jiří Matzner.