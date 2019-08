Zvíkovské Podhradí - Proměnlivé počasí skalní příznivce koupání venku neodradilo.

Koupaliště ve Zvíkovském Podhradí. | Foto: Deník / Stanislava Koblihová

Déšť se zatím koupališti ve Zvíkovském Podhradí podle starosty Josefa Bárty vyhýbá. A to přesto, že v okolí prší. Koupat se ale v posledních dnech přicházejí především místní, rekreanti a lidé z blízkého okolí. „Z Písku a Milevska sem jezdí lidé, když je celý den sluníčko, teď ne,“ dodal Josef Bárta. Působí tu i jako plavčík a správce zároveň. „Správce dal v květnu výpověď. Na příští sezonu budeme hledat nového,“ vysvětlil Josef Bárta. Dodal, že se do úlohy plavčíka zapojila také ve volném čase místostarostka Barbora Šatná, která je profesí zdravotní sestra. Personál tu mají jen na dohodu o provedení práce. Funguje prakticky na zavolání podle počasí. Pokud neprší, je tu otevřeno od 10 do 19 hodin, a to včetně kiosku. Často se tady zastavují cyklisté na občerstvení a také využívají zdejší sprchy.