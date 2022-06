Pokud počasí dovolí, koupaliště ve Zvíkovském Podhradí je otevřené denně od 10 do 19 hodin. Dospělí zaplatí za celodenní vstup 90 Kč (po 16. hodině 55 Kč), děti do 120 cm a ZTP 55 Kč (po 16. hodině 35 Kč) a děti do 2 let mají vstup zdarma. Možné je zakoupit také několik variant rodinných vstupenek.