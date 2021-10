„Změnil se ráz krajiny. Přes rok jsme byli činní a vykáceli spoustu náletových dřevin, které rostly na svazích hradu, díky tomu je z památky lépe vidět. Přicházející podzim navíc mění listy v krásné tóny hnědé až oranžové, takže kdo by chtěl krásné fotografie, má příležitost,“ doporučil návštěvníkům Tomáš Kopitz, zástupce kastelána.

Během pracovního týdne si návštěvníci mohou volně projít celý areál hradu až dolů k vodě. Otevřeno je do šesti hodin do večera. Prohlídková trasa je ale otevřená pouze o víkendech. „Kvůli rekonstrukci teras v Královském paláci je část trasy uzavřená. Naštěstí je ale otevřená ještě jedna menší vyhlídka z Královského paláce na soutok řek Otavy a Vltavy, která návštěvníky také určitě nezklame,“ doplnil Tomáš Kopitz a dodal, že jeden z nejstarších kamenných hradů v Česku zůstane otevřený až do konce října. Poslední říjnový týden navíc mohou návštěvníci zavítat na prohlídku od úterý až do neděle.

Historie Zvíkova je od počátku spojena s rodem Přemyslovců. Lákadlem hradu je Královský palác s prohlídkou sklepení a hradní kaple s nástěnnými malbami. „Prohlídka je bez průvodce, což lidé vítají. Každý má čas si tady prohlížet vše, jak je libo,“ upřesnil zástupce kastelána. Návštěvníci ale musí počítat s vyšším vstupným. „U dospělých je zdražení o 20 korun, u kategorie od 6 do 18 let ale vstupné pokleslo, takže třeba v případě rodin se zvýšení téměř nepozná,“ uvedl k ceníku vstupného kastelán hradu Aleš Kadlčák.

Areál Zvíkova je turistům přístupný zdarma.