Nadšení vládne na Základní umělecké škole Otakara Ševčíka v Písku. Tři práce zdejších žáků se dostaly do celosvětového kola výtvarné soutěže.

Lada Roubychová. | Foto: ZUŠ Písek

Vedoucí výtvarného oboru Lenka Termannová to dle svých slov považuje za jeden z největších profesních úspěchů. „Od roku 1999 učím na písecké ZUŠce, kde vedu děti k lásce k výtvarnému umění. Toto je opravdu obrovský úspěch našich dětí, kterého jsme dosáhli," říká s radostí.

Škola se každoročně zúčastňuje různých soutěží včetně těch mezinárodních. Letos například žáci výtvarného oboru uspěli na mezinárodní výtvarné soutěži Lidice. Posbírali 14 ocenění, z čehož byly dvě medaile Lidická růže, a to pro Elišku Petrovou a Viktorii Čížkovou. „Na přehlídce ZUŠek jsme postoupili do celostátního kola se zlatým pásmem s pěti animacemi – krátkými filmy," vyjmenovává dál Lenka Termannová s tím, že toto ocenění získali Matěj Voráček, Matyáš Kázecký, Le Cuong Viet a Jan Rybář.

Poslední letošní soutěží byla soutěž Mír organizovaná mezinárodní skupinou IWPG, kde se mělo v každé zemi konat národní kolo a z každé země postoupí do celosvětového kola pouze ti nejlepší. „Organizace IWPG mě oslovila v lednu s tím, že do května máme zaslat obrázky. Okamžitě jsme začali tvořit, dělat na téma mír různé skici, návrhy a různými technikami jsme chtěli dosáhnout toho nejlepšího výsledku. Dali jsme do toho úplně všechno," popisuje učitelka a výtvarnice.

V květnu vybrala porota vítěze a když seznámila s výsledky píseckou ZUŠku, zavládlo zde nadšení. Zdejší žáci porotce ohromili. Třikrát obsadili první místo, které znamená postup do celosvětového kola. To se bude konat ještě v červnu v Jižní Koreji.

Do celosvětového kola postupují Lada Roubychová, Ema Matějů a Anna Kozlová. Druhé místo získala Kateřina Žižková a třetí místa obsadily Anna Stará, Eliška Bechyňová a Matylda Závorková. Dalším dvanácti výtvarníkům udělila porota zvláštní cenu či cenu uznání. Zvláštní cenu mají Eliška Petrová, Antonín Žižka, Sofia Bečková, Viktor Šilhan, Petr Kozák a Eva Zusková a cenu uznání mají Kristýna Holubová, Aneta Pekařová, Le Cuong Viet, Michaela Vadroňová, Šimon Špeta a Anna Zapletalová.

Porota též udělila speciální ocenění učitelům ZUŠ Písek za inspirativní a kreativní výtvarné vedení žáků. „Byli prý z prací našich žáků úplně nadšení," tlumočí Lenka Termannová. Pokud by písečtí žáci uspěli na mezinárodním celosvětovém online finále v Jižní Koreji, dostanou mimo jiné zlatou trofej a stipendium 17 tisíc korun. „Říkala jsem si, že v České republice, zemi plné ZUŠek a kvalitních výtvarných škol, získat aspoň jedno ocenění by byl veliký úspěch. Sama od dětství maluju a moje povolání je mi koníčkem, takže jsme vsadili na nejrůznější techniky, mj. na oblast malby, která je těžká a málokdo ji umí," hodnotí Lenka Termannová.

Výtvarný obor ZUŠ letos také připravoval velkou výstavu v Českých Budějovicích, která měla úspěch. Dále chystá projekt Galerie pod širým nebem s obrázky dětí písecké školy. Dílem bude galerie obrázků dětí na trafostanici u obchodního střediska Racek ve formátu 7 a 13 metrů.