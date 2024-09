Zubní klinika vznikne v objektu s nynějším očkovacím a odběrovým centrem, infekční ambulancí a plicní ambulancí. Bude zajišťovat komplexní vysoce kvalitní stomatologickou péči, včetně té specializované, jako je například léčba parodontózy, náprava chrupu pomocí rovnátek, zubní chirurgie, kloubní poradna, náhrada zubů implantáty, bezbolestné ošetření pomocí anestetik i dětská stomatologie.

„V říjnu začneme objekt pro zubní kliniku rekonstruovat. První podlaží s nynějším očkovacím centrem, infekční a plicní ambulancí obsadíme navíc kožní ambulancí bez nutných úprav, protože už po rekonstrukci je. Přestavba zasáhne pouze druhé podlaží, které pro stomatologii vyčleníme,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Rekonstrukce za šest milionů korun bez DPH potrvá přibližně půl roku. Její součástí bude zateplení objektu, výměna oken ve druhém podlaží budovy, renovace elektrických rozvodů, nové sociální zázemí a také úprava vnitřní dispozice. „Návrh počítá s čekárnou a sedmi místnostmi k péči pro veřejnost: pěti zubními ordinacemi a dvěma pracovišti dentální hygieny. Zároveň zde bude zázemí pro personál, konkrétně kancelář, konferenční místnost, skladové a sterilizační prostory,“ řekl Jiří Holan.

Zrekonstruované prostory nemocnice dlouhodobě pronajme společnosti DENT MEDICO PÍSEK, s. r. o, která bude zubní kliniku provozovat. Ordinace a digitální zubní laboratoř vybaví moderní technikou, zajistí potřebný personál. Pacientům bude k dispozici ve druhém čtvrtletí 2025. „Mateřská společnost DENT MEDICO je provozovatelem dvou stomatologických klinik v Praze a je spolehlivým a velmi kvalitním poskytovatelem odborných medicínských služeb pro veřejnost,“ sdělil ředitel písecké nemocnice.

V prvním podlaží objektu nadále zůstanou očkovací a odběrové centrum, infekční ambulance a plicní ambulance. Nově k nim přibude kožní ambulance a osteologická péče, jejíž součástí bude vyšetřovací místnost s denzitometrem – přístrojem měřícím hustotu kostí. Tato pracoviště budou mít samostatné vchody dle hygienicko-epidemiologické kategorizace pracovišť.

PÉČE V OBJEKTU PO REKONSTRUKCI První podlaží: · očkovací centrum · infekční ambulance · plicní ambulance · kožní ambulance · osteologická péče s denzitometrem Druhé podlaží: · nová zubní klinika s komplexní stomatologickou péčí pro veřejnost

Zajistit chybějící stomatologickou péči pro Písek a okolí v podobě připravované zubní kliniky se podařilo díky společnému úsilí Nemocnice Písek a Jihočeského kraje. „Dohodli jsme se, že prostory naší nemocnice využijeme právě pro zubní ordinace – nyní je stavebně upravíme a na jaře roku 2025 v nich zubní lékaři zahájí provoz. Na Písecku nás to teď trápí, proto jsem rád, že se nám v tomto případě povedlo najít partnera a přivést více zubních lékařů najednou. Tady jich bude hned pět, všichni budou muset mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami a každý musí mít postupně v péči 1500 pacientů,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

„Těší mě, že se nám daří přivádět zubní lékaře, díky krajskému dotačnímu programu jsme jich přivedli do kraje už více než deset. Snažíme se dělat vše pro to, abychom k nám na jih Čech přivedli co nejvíce lékařů, a to nejen těch zubních. Ukazuje se, že koncept takovéto větší praxe může být v rámci systému zdravotní péče daleko efektivnější, je určitě zajímavý i pro lékaře a nemusí se týkat pouze zubních lékařů. Pro náš kraj může být dalším nástrojem, jak zajistit dostupnost péče,“ dodal Martin Kuba.

REKONSTRUKCE OBJEKTU PRO ZUBNÍ KLINIKU – INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Rekonstrukce objektu pro novou zubní kliniku nijak neomezí péči, kterou zajišťují oddělení Nemocnice Písek v prvním podlaží budovy, tedy očkovací a odběrové centrum, infekční ambulance a plicní ambulance. Všechna pracoviště v objektu zůstanou s nezměněnou pracovní dobou i během přestavby, která potrvá od října 2024 do dubna 2025. Změní se pouze přístup na infekční ambulanci a umístění jednotlivých pracovišť v prvním podlaží.

ZMĚNY V DOBĚ REKONSTRUKCE

· Hlavní vchod do budovy, který je nyní směrem k ulici U obory, bude nově směrem k ulici Budějovická (vlevo za rohem). Bude určen ke vstupu do očkovacího centra a infekční ambulance.

· Infekční ambulance se na podlaží přesune blíže k tomuto novému vchodu.

