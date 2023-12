Téma nedostatku zubařů v Písku a okolí otevřeli na listopadovém zasedání zastupitelé za Hlas Písku Michal Turek a Karel Chytrý. Lékaři a primáři písecké nemocnice předložili návrh na dotační program pro zubaře v Písku, který by spočíval v půjčce ve výši 1,5 milionů korun na dobu deseti let. Návrh však získal podporu pouze devíti zastupitelů a neprošel. Kromě navrhovatelů byli pro dotaci Petr Hladík, Jiří Hořánek, Miroslav Janovský, Josef Knot, Tomáš Posekaný, Pavel Švejda a Tomáš Váně. Ostatní ruku nezvedli.

Jednání rozvířilo debatu o velkém problému dnešní doby a připomnělo nedostatek stomatologů, který se má ještě prohlubovat. Jak upozornil na jednání zastupitel Michal Turek, v současné době odchází do důchodu silné ročníky zubařů. „Letos ukončili v Písku bez náhrady svou praxi tři zubaři a do konce roku 2024 by mělo přibýt dalších pět,“ poznamenal.

V Písku končí několik zubařů bez náhrady. Podporu nových zastupitelé neschválili

Diskuze, která začala na zastupitelstvu, pokračovala následně na sociálních sítích, kde se k tématu vyjádřila například písecká zubní lékařka Šárka Matějková. „V Písku situace s nedostatkem stomatologů překročila únosnou mez,“ uvedla s tím, že to vnímá jako velký problém. „Denně máme ráno v čekárně pět až deset cizích pacientů s bolestí, kteří nemají kam jít. Svědomí mi nedá, takže tu sedí i celé dopoledne, než se na ně dostane. I tak to narušuje náš pracovní plán, jíme za pochodu, ale ti lidé zkrátka nemají kam jít,“ řekla pro Deník Šárka Matějková, kterou zarazila reakce jednoho ze zastupitelů, resp. radních města. Martin Brož návrh na dotaci pro zubaře nepodpořil a následně se pustil to ostré výměny názorů na sociálních sítích.

Podle Šárky Matějkové a mnohých dalších diskutujících by se však tímto způsobem vyjadřovat neměl. „Být radním je rozhodně prestižní záležitost a proto by v radě města měly zasedat osobnosti s pevným charakterovým ukotvením, odborností a v neposlední řadě také lidé, kteří se umí chovat na veřejnosti i na sociálních sítích," poznamenala stomatoložka. Martin Brož si za svým názorem stojí, jak potvrdil.

Nová zubní pohotovost pro jižní Čechy zahájí svůj provoz od ledna

Otázkou je, zda budou trvat na svém původním rozhodnutí i ostatní zastupitelé. Bod se totiž vrací - v pozměněné podobě - na program jednání už ve čtvrtek 7. prosince. Hlas Písku předkládá materiál navrhující bezúročnou půjčku ve výši dva miliony korun na dobu sedmi let a chce nechat zpracovat pravidla dotačního programu. Starosta Písku Michal Čapek nevyloučil, že určitý způsob pobídek pro nové zubaře nezavrhuje. „O nové zubaře samozřejmě stojíme, ale systém, kdy se města budou předhánět, kdo nabídne víc, se mi nelíbí. Počet zubařů stoupá, bohužel jsou ale centralizovaní v Praze, kde si víc vydělají," podotkl.

V anketě Deníku, která se čtenářů ptala, zda mají svého zubaře, odpovědělo téměř třicet procent lidí, že momentálně zubaře nemá. Dalších dvacet procent respondentů se vyjádřilo, že zubaře má, ten ale brzy půjde do důchodu. Necelých čtyřicet procent odpovídajících má svého dentistu v místě bydliště a ostatní sice zubaře mají, nicméně za ním daleko dojíždí.