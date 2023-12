Zatímco na listopadovém jednání píseckých zastupitelů se podpora nových zubařů formou dotace nesetkala s velkou podporou, nyní většina zastupitelů obrátila a návrh zavést benefit v podobě bezúročné půjčky přijala.

Většina zastupitelů napodruhé podpořila dotační program pro zubaře. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Návrh předkládali poprvé i nyní zastupitelé za Hlas Písku a primáři písecké nemocnice Michal Turek a Karel Chytrý. Oproti původní variantě, kdy žádali vyčlenit z rozpočtu města na půjčky 12 milionů, nyní snížili částku na polovinu, tedy šest milionů korun. Nový stomatolog by mohl dostat půjčku až dva miliony korun na dobu sedmi let. Původně to bylo 1,5 milionu na deset let. Místo dvou milionů na propagaci navrhli nyní 700 tisíc korun.

Pozměněný návrh získal podporu převážné většiny zastupitelů, nicméně bez připomínek to nebylo. Podle starosty Michala Čapka fungují podobné dotační programy spíš v menších obcích. „Přebíjení se, kdo dá víc, není podle mě ideální," poznamenal s tím, že původní návrh byl pro něj neakceptovatelný. Tento podpořil. Místostarosta Michal Přibáň se netajil tím, že má k materiálu výhrady. Už minule označil návrh jako mnozí jiní za nesystémový. „Se skřípěním zubů to podpořím," doplnil s tím, že například na záchrance chybí pět lékařů pro Písecko.

Nedostatek nejen zubařů, ale i jiných lékařů, se v debatě zmiňoval často. „Kritický je podle mě počet lékařů i v jiných oborech, měli bychom to řešit komplexně," zmínil Lukáš Nebes. „Líbilo by se mi, kdyby to bylo pro všechny lékaře, ale podpořím to i v této podobě. Kdyby to mělo do Písku přivést jednoho nového zubaře, má to smysl," připojil Petr Hladík.

Odpůrci dotačního programu od začátku namítají, že by se měl o tento problém starat především stát, popřípadě kraj. Ve finále však převážil názor, že i město by mělo vyslat signál. „Řada obyvatel města nemá zubaře a my je tady zastupujeme, proto to je naše věc. Je to sice nesystémové, ale kritický nedostatek stomatologů je realita," uvedl Rudolf Tyll a nastínil myšlenku na vybudování vhodných moderních prostor pro nové ordinace. „Měli bychom na to myslet například při budování Pražské brány, kde by stálo za to vystavět novou polikliniku. Do té sto let staré budovy na Alšově náměstí totiž nikdo nechce," dodal.

V tomto duchu přednesl svou ideu i starosta Michal Čapek. „Budeme mít volnou budovu po městské policii, kde by se dalo jedno patro využít například k vybudování ordinace," zmínil.

Výsledky ankety

V anketě Deníku, která se čtenářů ptala, zda mají svého zubaře, odpovědělo téměř třicet procent lidí, že momentálně zubaře nemá. Dalších dvacet procent respondentů se vyjádřilo, že zubaře má, ten ale brzy půjde do důchodu. Necelých čtyřicet procent odpovídajících má svého dentistu v místě bydliště a ostatní sice zubaře mají, nicméně za ním daleko dojíždí.

Mezi fanoušky pobídky pro zubaře se ani napodruhé nepřidal zastupitel Martin Brož, který od začátku tvrdí, že by se neměla tato profese zvýhodňovat před jinými. Přišel tedy s protinávrhem, a sice podpořit dotačním programem všechny lékaře, učitele a řemeslníky. To se u kolegů s podporou nesetkalo. Místostarosta Josef Soumar poté navrhl jiný protinávrh, a to nechat vypracovat pravidla pro přidělování dotací pro všechny lékaře bez konkrétní částky. Ani to neprošlo. Téměř všichni přítomní nakonec podpořili základní návrh, který mimo jiné ukládá radě města připravit pravidla dotačního programu a předložit je na příštím jednání zastupitelů.

Důvodem, proč Hlas Písku předložil tento materiál, je akutní nedostatek stomatologů v Písku a jejich další ubývání. Letos totiž ukončili v Písku bez náhrady svou praxi tři zubaři a do konce roku 2024 by mělo přibýt dalších pět.