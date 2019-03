Na Husovku chodí více prvňáků než na Svobodnou, Šobrovku a Masaryčku dohromady. Škola má podle rodičů dobré jméno.

„Syn Jakub nastoupil do první třídy ZŠ Jana Husa. K našemu rozhodnutí jednoznačně přispělo to, že rodiče starších dětí chválí výuku i učitele. Nemalou roli hraje to, že škola je blízko bydliště a mého pracoviště. Ostatně já jsem do této školy chodila také," říká Kateřina Drábková.

ZŠ J. Husa si už několik let nedělala průzkum mezi rodiči. „Předkládám tedy spíše svůj subjektivní pohled na vlivy, které zde hrají největší roli. Jsou to tradice a pověst školy, úroveň kvality vzdělávání, umístění a vybavení školy a spolupráce s rodiči," hodnotí situaci Jan Adámek, ředitel ZŠ J. Husa.

Do ZŠ E. Beneše v Písku nastoupilo letos o 19 prvňáků méně než vloni. „Naše škola, kde se od první třídy učí angličtina, má pověst náročné školy a negativní roli hraje i špatná dopravní dostupnost," myslí si Eva Vanžurová, ředitelka ZŠ E. Beneše.

V minulém školním roce se v šesti píseckých základních školách podařilo zastavit úbytek žáků. Tento trend pokračuje i v tomto školním roce, kdy do prvních tříd nastoupilo 391 žáků, vloni jich bylo 372.

„O tom, že se rodí více dětí, se přesvědčily už před tím mateřské školy. Jejich kapacitu jsme museli navyšovat, abychom vyhověli zájmu rodičů," vysvětluje vedoucí odboru školství a kultury Marie Cibulková.

Největší nárůst počtu prvňáků zaznamenala ZŠ Jana Husa, kde poprvé v historii školy otevřeli pět prvních tříd se 116 žáky. „Vedle kvality vzdělávání, tradice a vybavení školy a spolupráce s rodiči je důležitá celková atmosféra ve škole, vztahy mezi žáky a zaměstnanci, pracovní vztahy a spokojenost pedagogů a žáků," uvádí ředitel ZŠ J. Husa Jan Adámek.

Do prvních tříd ZŠ E. Beneše nastoupilo 83 dětí, vloni jich bylo 102. „Jedním z důvodů menšího počtu zapsaných žáků je velmi špatná dopravní dostupnost naší školy. Rodiče nechtějí, aby se jejich dítě stalo obětí dopravní nehody, proto preferují školy, kde žák vystoupí z autobusu MHD a jde do školy bez složitého přecházení ulic. U nás to možné není," myslí si ředitelka ZŠ E. Beneše Eva Vanžurová.

Významnou roli podle jejího názoru hraje také skutečnost, že Benešovka má pověst náročné školy, kde se už od první třídy vyučuje angličtina. Někteří rodiče však tuto možnost na Benešově škole vítají. „Líbí se mi, že je tady možnost začít s angličtinou již v první třídě," potvrzuje Marcel Tarcala z Písku.

Matka Richarda, který navštěvuje ZŠ T. G. Masaryka, se rozhodovala podle zcela jiných kritérií. „Pro mě bylo důležité, aby syn byl v třídním kolektivu spokojený a bez stresů. Do Masarykovy školy šli jeho kamarádi z mateřinky U Václava, Richard šel s nimi a je velmi spokojený," uvádí Elena Müllerová z Písku.

Z průzkumu Píseckého deníku mimo jiné vyplynulo, že rozhodování rodičů při výběru školy ovlivňuje vzdálenost od místa bydliště. V tom má právě nevýhodu Benešova škola. I když je tady od začátku září otevřené parkoviště pro auta rodičů, kteří přivážejí děti ke škole, k větší bezpečnosti školáků to sice přispívá, ale úplně ji neřeší. Zejména děti ze sídliště Logry přecházejí přes velkou křižovatku na hlavním tahu z Písku na Tábor.

Nebezpečná byla také křižovatka na Kollárově ulici u zrcadel, kde je přechod k Tylově škole. Řidiče v tomto místě zpomalují stavební úpravy na vozovce a rozšíření chodníku.

Řada rodičů s rozhoduje podle toho, jaké mimoškolní činnosti škola nabízí. Bodují hlavně sportovní aktivity a výtvarně a hudebně zaměření kroužky.

Novinka: Církevní škola otevře zatím první třídu

K šesti píseckým základním školám přibude od září sedmá. Půjde o školu církevní a soukromou. V prvním školním roce otevře jednu třídu prvňáčků, ve které by mělo být maximálně patnáct dětí.

Do konce září podají žádost o zřízení školní právnické osoby na krajský úřad a ministerstvo školství zástupci Sboru Církve bratrské v Písku Elim. Jeho hospodář Richard Váňa zdůrazňuje, že půjde o školu rodinnou s menším počtem žáků, těch by mělo být ve třídě maximálně patnáct.

„Touha založit křesťanskou základní školu zraje v členech našeho sboru už několik let. Navazuje na naše mimoškolní aktivity s mládeží," řekl Richard Váňa.

Se záměrem už souhlasilo město. „Velmi to vítáme, protože jsme v minulosti už zaznamenali žádosti rodičů o křesťanskou výchovu v některé ze škol, které zřizuje město," podotkl starosta Ondřej Veselý.

Město nebude školu finančně dotovat. Peníze si musí zajistit Elim. Jednou z cest bude i školné. O tom zatím uvažují lidé, kteří školu připravují, že bude ve výši pět tisíc korun ročně. „Zatím plánujeme, že otevřeme jednu první třídu, takže nám bude stačit jeden učitel a s ním už jsme domluveni," doplnil Richard Váňa.

Škola by zatím měla sídlit v prostorách tělocvičny Elimu na Výstavišti. „V budoucnu, až to bude potřeba, bychom pak zvažovali stěhování do většího objektu," dodal Richard Váňa.

Orlík je letos bez prvňáčků

Orlík nad Vltavou – Malotřídní základní škola v Orlíku nad Vltavou letos nepřivítala ani jednoho žáka do první třídy. „Letos jsme bez prvňáčků, ale pro příští školní rok už víme o pěti předškolácích, kteří do naší školy nastoupí," zmínila ředitelka školy Hana Lívancová.

Malotřídní školu letos navštěvuje celkem jedenáct dětí, loni to bylo o jedno víc. Už patnáct let škola bojuje o každé dítě a obec se dělí na její odpůrce a příznivce. Z obecní poklady jde každoročně na provoz školy čtyři sta tisíc korun, z čehož jde dvě stě padesát tisíc korun na elektřinu, protože tou se objekt také vytápí. Objevují se návrhy na jiné využití budovy, nicméně zatím má škola podporu obce, a tak funguje dál. Hranice únosnosti je podle starosty Jiřího Štrajta deset dětí a pod toto číslo zatím počet žáků neklesne.

Rodiče prvňáčka dostávají tisícikorunu

Chyšky – Rovných sto dětí má Základní škola Chyšky, která je nejmenší školou v milevském regionu. Padesát žáků chodí na první stupeň a padesát na druhý.

„Abych řekl pravdu, počty žáků v okolních školách moc nesleduji. Porovnání je deprimující, než aby člověka povzbudilo. Když to tak řeknu, nepomůžu si tím," konstatuje chyšecký starosta Miroslav Maksa.

Počet žáků ve škole je závislý nejen na místních dětech, ale pochopitelně i přespolních. Do Chyšek do školy dojíždí děti z obcí Zhoř a Vlksice a jejich místních částí. Poté jsou to i děti z jiných obcí, které daly Chyškám přednost před sepekovskou či kovářovskou školou.

Podle starosty by se měl počet žáků v nejbližších letech pohybovat okolo stovky. Zhruba kolem pěti šesti dětí z Chyšek jezdí do jiné školy. „Ty přilákat nejde. Jejich rodiče jsou pevně rozhodnuti. Buď mají vlastní důvody, nebo pracovní," říká starosta.

I obec Chyšky finančně podporuje nové žáky. „Nazýváme to pastelkovné. Rodič, jehož dítě nastoupí do první třídy, dostane tisíc korun na ruku na nákup školních potřeb," vysvětlil starosta a dodal, že příspěvek dávají už několik let.

Chyšecká škola v loňském roce oslavila 50 let od otevření současné školní budovy.

ANKETA: Preferujete vesnickou nebo městskou školu?

Tři ze čtyř dětí chodily do vesnické školy

Eva Chocholová, Oslov

„Mám čtyři syny a ti tři nejstarší, Václav, Adam a Jan, dojížděli do Základní školy v Záhoří. Školu v Záhoří navštěvovalo méně dětí, takže paní učitelka se mohla dětem více věnovat, ale myslím si, že v Písku mají školáci větší možnosti, i ohledně různých kroužků a jiných aktivit. Nejmladší Štěpán jako jediný jezdí do Písku, a to do ZŠ E. Beneše. Nyní navštěvuje třetí třídu. Jeden z důvodů, proč jsme se s manželem rozhodli, aby jezdil do této školy, byl fakt, že se od první třídy učí angličtinu.

Volili městskou školu, protože pracují v Písku



Lucie Kadlecová, Maletice

Naši dcerku dáme určitě do městské školy, protože s manželem oba ve městě pracujeme. Pocházíme z Maletic a můžeme dcerku dát buď do Protivína, nebo do Písku a vybrali jsme si Písek. Já jsem také chodila do školy tady v Písku a byla jsem spokojená. Myslím si, že na vesnicích je zvláštní styl výuky. Děti, které přijdou z vesnické školy do městské, jsou pak odstrčené a kolektiv je moc nebere. Vzpomínám si, když k nám do třídy přišli tři kluci z vesnice a moc nezapadli.