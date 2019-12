Rozhodne se tento týden. V Mirovicích a Miroticích vedení měst vyšlo úřadu práce vstříc a lidem tady službu zachovají.

Zůstane v Protivíně úřad práce? | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Na redakci Píseckého deníku se obrátila Michaela Popelková z Protivína. Bojí se zrušení protivínské pobočky úřadu práce. „Pro mnoho lidí bude cestování do Písku komplikované a nepříjemné. Do Protivína jezdí i lidé z okolních obcí,“ postěžovala si s tím, že by se pobočka měla zachovat.