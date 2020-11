„Přišly černé časy,“ myslí si Elvíra Gadžijeva, sbormistryně sboru Jitřenka. „Platforem jsme zkoušeli několik, ale seká se to nebo zpožďuje,“ mluví o zpěvu online. Proto nyní Jitřenka zkouší jednoproudé vysílání. „Zpívám s klavíristkou a děti si to pouští jako pořad. Já je neslyším,“ vysvětluje. Společně si pak píší na chatu. Dostávají také úkoly a posílají pedagožce nahrávky.

Dětský pěvecký sbor Carmína zpěvákům připravuje podklady. Podle sbormistryně Jitky Šimkové mohou na webu sboru sledovat novinky, pouštět si MP3 a videonahrávky, dostávají hudební podklady a notový materiál aj. Nyní se plánuje první online setkání. „Budeme se věnovat tomu, jak procvičit repertoár, hlasové výchově,“ představuje Jitka Šimková a dodává: „Chceme, aby je to bavilo.“

Individuálně se učí i zpěváci sboru Mendík. Sbormistryně Olga Thámová jim s kolegy též natáčí videa. „Nové písně jim předkoušeme, nahráváme jim je po jednotlivých hlasech s doprovodem klavíru,“ přibližuje. Online spojení není jednoduché už jen proto, že ve sboru je 80 členů. Mendík se nechal inspirovat jinde a zkusí získat od zpěváků nahrávky jednotlivých hlasů a spojit je ve čtyřhlasou píseň. „Rádi bychom si první takovou píseň nadělili pod stromeček,“ líčí Olga Thámová. Mendík navštěvují studenti Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka, kterým nyní chybí zpěv, ranní zkoušky i setkávání se. „Mendík je kromě pěveckého sboru také velké společenství, kde se studenti napříč všemi ročníky druží. Vzniká tak jakési zdravé jádro školy,“ líčí pedagožka. Sbor musel zrušit některá vystoupení a s adventními příliš nepočítá. „Co nás ale nejvíce mrzí, je zrušený výjezd sboru do Stockholmu, kde jsme měli zpívat u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného Československa,“ krčí rameny Olga Thámová.

Elvíra Gadžijeva má pocit, že žáci již ztrácí pěvecké návyky. „Najdou se stále nadšenci, které to baví, ale rozpadá se to,“ myslí si. Nynější forma výuky totiž vyžaduje velký zájem ze strany dětí. „U počítače kvůli škole tráví i osm hodin, proto už není chuť u něj provozovat i volnočasové aktivity,“ všimla si. Osobní kontakt s žáky považuje za nenahraditelný.

U souboru Bárováček, patřící pod ZŠ J. Š. Baara není nyní výuka možná. Podle jeho vedoucí Lenky Skleničkové je činnost souboru právě pozastavena. Že by tímto skončila jeho činnost, se ale nebojí. „Fungujeme šedesát let, korona nás nepoloží,“ je si jistá Lenka Skleničková. Neobávají se ani jiné sbory a chtějí obnovit provoz hned, jakmile to bude možné. Avšak podle Elvíry Gadžijevy bude pak nutné volit jednodušší repertoár. „Zrušení sboru by studenti nedopustili,“ je si jistá Olga Thámová ze sboru Mendík.