„Lanovka na Lipně je zavřená už od 27. prosince, nová omezení už tedy pro nás nenesou žádnou změnu. Na sjezdovku může kdokoli. Nijak to neomezujeme. Finanční dopady zatím spočítané nemáme, ale předpokládáme, že budou v řádech desítek milionů,“ uvedla tisková mluvčí lipenského areálu Olga Kneiflová.

Některé restaurace se snaží zůstat v provozu a mají otevřená okénka. Některé hotely už jsou delší dobu zavřené, jiné ubytovávaly hosty, kteří byli na služebních cestách. Protože někteří toto omezení obcházeli a na údajné služební cesty se vydávali hlavně o víkendech a s rodinnými příslušníky, uchýlila se vláda ke zpřísnění. Nově musí mít ubytovaný potvrzení od zaměstnavatele.

Ředitel hotelu Relax Dolní Vltavice Miroslav Magerstein k situaci řekl: „My jsme ode dneška zavřeli úplně. Je s tím spojená administrace a ani těch služebních cest nebylo tolik. Dál máme otevřené okýnko v restauraci. Ale to je velmi malá záplata. Nad vodou nás teď drží státní podpůrné programy. Mzdové náklady máme sanované, jiné ale ne, například splátky úvěru. Takový stav není dlouhodobě udržitelný. Měli jsme silné léto, takže částečně žijeme i z toho. Jsme schopní to držet do června, ale bez letní sezóny bychom to určitě nezvládli.“

Nová opatření vidí velmi pesimisticky i Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska. „Takové omezení je naprostá tragédie. Zvláště tady na horách, kde už tak byly omezené pracovní příležitosti. Čekali nás nyní jarní prázdniny, pokoje už byly rezervované a všechno se musí rušit. Většina hotelů byla zavřená už před vyhlášením zpřísnění,“ tvrdí skepticky Jiří Mánek. Většina lipenských hoteliérů prý vsadila na jistotu a místo poskytování svých služeb pouze pracovníkům na služební cestě raději zavřeli úplně a čerpají v době koronavirové pandemie státní podpůrné prostředky. „Cestovní ruch, to bylo to jediné, co tu lidé mohli dělat. Zaznamenáváme už první poskytovatele ubytování, kteří svoje penziony prodávají, jiní ubytování zavírají a vyčkávají s prodejem na příznivější ceny těchto zařízení,“ povzdech si Jiří Mánek.

V sobotu večer oznámila jihočeská policie, že ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí provedla během dne celkem 19 kontrol v oblasti Kvildy a Zadova. Jednalo se o penziony, hotely a restaurace. „Při kontrolách nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání,“ uvedla tisková mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová.