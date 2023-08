Jak informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová na základě zhodnocení Městských služeb Písek, od zavedení platby se na parkovací ploše v Komenského ulici vyskytují i ve špičce volná místa, což bylo účelem zavedení platby. „Denní využití parkoviště je čtyřicet procent, ale za celých 24 hodin. To znamená, že neobsazenost v nočních hodinách to zkresluje," vysvětlila mluvčí s tím, že ve všední den se na ploše „protočí“ zhruba 188 vozidel. Kapacita parkoviště je 121 míst. „Obrátkovost nedokáží pracovníci městských služeb porovnat se stavem před zavedením platby," dodala Petra Měšťanová.

Parkovací plocha na rohu ulic Komenského a Žižkova se v roce 2018 zrekonstruovala a od té doby sloužila jako bezplatné parkoviště, pro některé také jako odstavná plocha pro jejich vozidlo. Vedení města se rozhodlo parkování zpoplatnit s cílem zbavit se dlouhodobě odstavených vozidel. Těch tady bylo až šest desítek.

Od 1. července platí řidiči na parkovišti u pošty dvacet korun za den. Částka byla určena tak, aby byla přijatelná pro lidi, kteří parkoviště využívají na delší časové úseky, protože například pracují či bydlí v centru města. Zároveň by však měla odradit ty, kteří zde své vozy odkládají na neurčito.

Placená parkoviště jsou v Písku rozdělena do tří tarifních pásem. Na Velkém náměstí, Alšově náměstí a v Jungmannově ulici zaplatí řidiči za prvních 30 minut 10 korun, první hodina je vyjde na 20 korun, druhá na 30 a každá další na 50 korun. Do druhého tarifního pásma spadají ulice blízko centra – Komenského, Fügnerovo náměstí, Bakaláře, Gregorova a Píseckého ulice. Platí se tu 10 korun za první a druhou hodinu, každá další vyjde na 30 korun. Do třetího tarifního pásma spadají parkoviště u nemocnice, kulturního domu a v Budějovické ulici, kde řidiče první dvě hodiny vyjdou na 10 korun, každá další pak také na 10 korun.

Parkovací plocha naproti poště bude od 14. do 17. srpna uzavřena, a to z důvodu provádění geologického průzkumu. Informovaly o tom Městské služby Písek, které plochu stejně jako jiná parkoviště ve městě provozují.