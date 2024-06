/VIDEO/ Evropský originál, navíc jediná stavba tohoto typu v Čechách. Tím se může od středečního dne oficiálně pyšnit ZOO Tábor, přímo v jejím areálu na Větrovech se uskutečnilo za přítomnosti ředitele Evžena Korce a řady významných hostů slavnostní otevření Záchranného centra CITES pro chladnomilné šelmy.

Týrané šelmy, tygři z nevyhovujících podmínek, zraněné pumy, podvyživené levharty, strádající rysy či vlky od majitelů, kteří nemají na chov oprávnění. Tyto druhy mohou po odebrání státem najít dočasné útočiště právě v táborské zoo. Za tímto účelem zde vyrostly dva prostorné kotce nejmodernějšího vzhledu. Výstavbu spolufinancoval státní fond životního prostředí, celkem centrum vyšlo na 12 milionů korun.

Ředitel ZOO Tábor Evžen Korec připomněl, že prioritou zoologické je ochrana chráněných ohrožených druhů a nové záchranné centrum zapadá do koncepce. „Když se naskytla možnost realizovat záchranné centrum, dlouho jsme neváhali a ujali jsme se příležitosti, protože to přesně zapadá do naší koncepce. To byl hlavní důvod našeho vstupu do projektu,“ podotkl.

Originální vzhled a moderní vybavení

Výstavba začala letos v lednu a skončila v květnu. Objekt samotný je originální vzhledem ale i moderním vybavením výběhů včetně účelu využití. „Snažili jsme se, aby centrum bylo komfortní pro všechny druhy chladnomilných šelem. Jeho univerzálnost je největší výhodou. Ocelové sítě jsou například černé, aby minimálně rušily okolí a maximálně zapadaly do přírodního charakteru celé zahrady,“ upřesnil s tím, že výběhy mají kapacitu na čtyři šelmy a jsou vhodné od největšího tygra ussurijského, přes pumy, levharty, vlky až po rysy.

Zvířata uvnitř ubikace najdou řadu prvků. „Životně důležitá pro všechny šelmy je krytá palanda, která chrání před sluncem i deštěm a mohou z ní pozorovat okolí. K slunění a sledování okolí pak poslouží vyvýšený val, místem odpočinku je dostatečně veliký přístřešek. Většina chladnomilných šelem se i ráda koupe, tak jejich luxus zvyšuje i jezírko,“ popsal Evžen Korec. Nechybí ani nezamrzající samodoplňující se napáječky, torza stromů sloužící jako herní prvky pro získávání potravy, klády a kameny k broušení drápů.

Ředitel Krajské veterinární správy Jihočeského kraje František Kouba uvedl, že se veterinární správa zabývá dozorem zejména proti týrání zvířat. „Když už se nám podařilo zvíře odebrat, tak nebylo kam ho umístit. Už zhruba 15 let proto usilujeme o zbudování takového zařízení. Proto moc děkuji a gratuluji panu řediteli, že se mu povedlo vystavět takové luxusní zázemí pro šelmy. Doufám, že nejde o poslední stavbu, které nám pomůže chránit zvířata proti týrání,“ konstatoval.

Ministerstvo ocenilo aktivní přístup

Zástupce ředitele odboru druhové ochrany Jiří Mach z ministerstva životního prostředí zopakoval, že jde o historicky první takové záchranné centrum v Čechách. „Bude sloužit primárně k tomu, aby exempláře z nelegálních chovů či nevhodných podmínek mohl stát relativně rychle odebrat a následně řešit, co s nimi dělat dále,“ připomněl.

V roce 2020 došlo k zpřísnění legislativy týkající se držení velkých šelem. „Zejména jde o zákaz rozmnožování a dovozu do ČR s výjimkou zoologických zahrad s licencí. Očekávali jsme tak nárůst případů, kdy chovatelé nedodrží podmínky, proto jsme vypsali výzvu na výstavbu tohoto centra. Táborská zoo se svým ředitelem byla první, která v tom aktivně angažovala,“ ocenil přístup s tím, že jde o první zoo v Čechách, co se spolupodílí na řešení této problematiky umisťovaní zabavených šelem a může být vzorem pro ostatní. „Věříme, že záchranné centrum bude poskytovat služby, která stát potřebuje,“ konstatoval Jiří Mach.

První zachráněný živočich by se podle něj mohl do centra umístit v horizontu týdnů. „Počínaje dnešním dnem je centrum k dispozici, ještě musíme se zoo uzavřít smlouvu, což je formalita. Může jít o nějaké případy, které aktuálně řešíme, ale konkrétního jedince zatím nemáme,“ reagoval na dotaz Deníku.

Dříve se zadržená zvířata umísťovala na přechodnou dobu do zahrad s licencí, případně k renomovaným chovatelům. „Když bylo zvíře pravomocně zadrženo, stát se svými partnery hledal trvalé řešení, dočasně jsme nechávali některá zvířata u chovatele, pokud nebyla týrána, i když to není optimální řešení. Letos jsme umístili například tygra do záchranného centra v Německu,“ řekl Mach s tím, že ročně jde o jednotky případů týkajících se šelem, ale potenciál je mnohem vyšší.

Mediálně známý případ zmiňovaný Jiřím Machem se týká tygřice Samby zabavené zápasníkovi Karlosovi Vémlovi.

V ČR je totiž podle statistik ministerstva životního prostředí chováno přes 200 kusů velkých šelem, z toho dvě třetiny jsou soukromé chovy. „Naštěstí většina soukromých majitelů je schopná podmínky plnit, ale jsou tam i nějaké excesy. Doufáme, že na základě pobídek a investic budou vznikat další podobná centra i pro jiné druhy,“ dodal.

Centra pro šelmy i opice schází

Ředitel České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Petr Bejček zmínil, že v jejich gesci jsou kontroly na úseku nelegálního držení a obchodování s chráněnými druhy zvířat, proto i ČIŽP vítá realizaci tohoto projektu. „Pokud zjistíme, že v rozporu se zákonem je drženo nějaký živočich, na místě ho můžeme zadržet, ale problémy nastávaly s umístěním, protože u náš chybí kapacitně a velikostně odpovídající stavby,“ vysvětlil. Loni šlo podle Bejčka o jednoho tygra a jednoho lva (mimo jiné také 19 opic).

Dodal, že největší problém s umístěním vidí právě v oblasti velkých šelem. „Je velice těžké je umisťovat i z hlediska toho, že vyžadují náročnou péči. Naši inspektoři často čekají až se nějaké místo uvolní. Během řízení o zabavení navíc může majitel ještě doložit příslušné doklady, prokázat původ zvířete i jeho legální držení,“ dodal. „Velké kočky nejsou mazlíčci, a tak by se k nim mělo přistupovat. Nedůležitější je jejich životní pohoda, proto doufáme, že se podaří vybudovat více takových center v rámci potírání nelegálních chovů vzácných a exotických zvířat,“ míní Bejček.

Mezi hosty nechyběl ani starosta Štěpán Pavlík, který chválil spolupráci se zoo, vzhled i účel stavby. Promluvili také zástupci firem, kteří celý objekt vystavěli. Nakonec všichni společně přestřihli pásku připravenou k oficiálnímu otevření.

Česká republika je obecně chovatelskou velmocí, situace v oblasti chovatelství volně žijících živočichů je velmi dynamická. V praxi to generuje celou řadu problematických případů z hlediska dodržování práva, proto je důležité ze strany státu disponovat potřebnými kapacitami pro umístění zadržených živočichů. Problémy se netýkají jenom šelem ale například i primátů, kde jde až o desítky kusů zabavených ročně.

Zoo letos slaví také 9. výročí od své záchrany a znovuotevření pro veřejnost, od té doby její vedení dělá vše proto, aby se v ní měla zvířata co nejlépe – pravidelně investuje, staví nové výběhy a voliéry a posledním velkým počinem je právě záchranné centrum pro šelmy. Oficiální oslava narozeniny s bohatým programem pro veřejnost se uskuteční v sobotu 22. června.