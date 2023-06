Zoo Tábor slaví narození jedenáctého mláděte zubra. Navrhněte mu jméno

Táborská zoologická zahrada slaví odchování už jedenáctého mláděte zubra evropského, které se narodilo samici Usjaně a samci Poczekajovi. Úspěšně tak pokračuje klíčový záchovný program zoo, který pomáhá návratu těchto majestátních zvířat do rozhlehlých přírodních rezervací v Evropě. Mladý samec se má čile k světu. Jediné, co mu chybí, je správné jméno. To jako už tradičně může navrhnout veřejnost.

Mládě zubra evropského, které se narodilo Usjaně a Poczekajovi, na své jméno stále čeká. | Foto: Václav Kučera