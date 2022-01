Dům U Slona je jedním z nejstarších domů v Písku. "Jeho základy pochází z doby, kdy se stavěl Kamenný most, protože tam býval domek branného a poté v roce 1824 byl dům přestavěn do podoby, jak ho známe dnes. Uvnitř jsou i vzácné architektonické prvky, barokní krov, trojúhelníkový půdorys i gotické sklepy," popsala Hana Šebestová, členka Spolku přátel domu U Slona a dodala, že dům je zapsaný jako kulturní památka. Původní je i domovní znamení slona.

Symbol domu - slon.Zdroj: Deník/Jana UrbanováObjekt koupil v roce 1982 kunsthistorik, soudní znalec a člen mnoha organizací i spolků Jaromír Stach, který ho prakticky zachránil před zbouráním. V současné době pokračuje v jeho stopách bratranec Josef Stach starší. Rekonstrukce památky je ale náročná. "Dům v podstatě nemá základy a podloží je z poloviny skála, na které stojí i most a když se opravoval, mělo to neblahý vliv také na dům. Z části je i na pískovém podloží a stavba se tak lehce pohybuje," vysvětlila Hana Šebestová. Dům navíc nemá pod krovem ani věnec a v podstatě se rozevírá. Proto je potřeba nákladná rekonstrukce za několik milionů. Poté by v podkroví měla vzniknout přednášková a výstavní síň.

Auto bez řidiče se rozjelo z kopce. Pomohl mu k tomu zloděj, který ho vykrádal

Rodina Stachova, která dům vlastní, se snaží na opravu památky sehnat peníze i prostřednictvím kulturních akcí, které pořádá Spolek přátel domu u Slona. Výtěžek už se použil například a statické zajištění domu pomocí betonové injektáže nosných sloupů, opravu komínů nebo vydláždění části dvora. Veřejnost si interiéry domu může prohlédnout v září, kdy se konají tradiční Dny Evropského dědictví.

Na opravu domu probíhá také veřejná sbírka. Podrobnosti o památce se dočtete na internetových stránkách www.dumuslona.cz.