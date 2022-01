RegioJet musel od poloviny prosince tuto vnitrokrajskou přepravu u většiny spojů vyloučit na základě omezení, které jí udělil Jihočeský kraj. „A podmínil tím vydání nové licence platné od 12. prosince 2021,“ připomněla Kristýna Slezáková, manažerka dopravy společnosti RegioJet. To vyvolalo velkou nelibost cestujících. Jihočeský kraj posléze své stanovisko změnil. RegioJet ihned požádal o vydání nové licence a od této soboty plně obnovil přepravu cestujících na lince Praha – Písek – České Budějovice – Český Krumlov na území Jihočeského kraje. „„Jsme rádi, že kraj změnil názor a můžeme opět naplno obsluhovat naše zákazníky,“ řekla Kristýna Slezáková. „Cestujícím chyběly vybrané spoje při cestách do škol, do zaměstnání nebo ve volném čase.“