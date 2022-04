Smrkovice – Policisté řeší od uplynulého svátečního víkendu případ vloupání do rodinného domu ve Smrkovicích. „V noci ze soboty na neděli vnikl zatím nezjištěný pachatel do různých místností, které prohledal a odcizil finanční hotovost i náušnice, prstýnky, řetízky, náramky a hodinky,“ vyjmenovala písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Na místo činu vyjížděl také kriminalistický technik, který zajistil stopy, i policejní psovod se služebním psem. Zloděj za sebou nechal škodu v řádech stovek tisíc korun.

Topělecká ulice je neprůjezdná

Písek – Část Topělecké ulice je od úterý 19. dubna do 22. dubna kvůli opravě povrchu vozovky neprůjezdná. Úplná uzavírka se týká úseku od vjezdu ke sběrnému dvoru po křižovatku Topělecké ulice se silnicí III/02024. Objízdná trasa bude po dobu prací vedena po souběžných komunikacích: silnice III/02024 – silnice III/1219 ulice Pražská – ulice Na Stínadlech – ulice Jablonského – ulice Topělecká a v opačném směru.

Benefiční Koncert pro Ukrajinu vynesl 17 tisíc korun

Písek - Na benefiční akci Koncert pro Ukrajinu, která se konala 14. dubna v Divadle Pod čarou, se na vstupném podařilo vybrat rovných 17 tisíc korun. "Vybranou částku posílá Podčára na účet města Písku, které ji využije na kurzy češtiny pro ukrajinské uprchlíky, což pomůže k jejich lepší integraci do písecké komunity," poznamenal za Podčáru Zbyněk Konvička. Během večera se představily loutkový spolek Nitka a skupiny Třetí sloka, Escape to The Jungle, Ticho de Pré Cupé Band v akustické podobě, Escape 2 The Jungle, Jakofakt? a J.Z.L.F. Děvčata z Ukrajiny pro všechny napekla pirohy, buchty a jiné ukrajinské dobroty.

Zájemci si mohou koupit kabinku

Písek – Návštěvníci plovárny U Václava, kteří používají kabinku více sezon, budou mít opět možnost jejího přednostního nákupu. „Prodej bude na pokladně plaveckého stadionu zahájen ve středu 20. dubna a potrvá do 12. května,“ informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová s tím, že cena kabinky na celou sezonu je 1100 korun. Vstupné na plovárnu bude stejné jako v minulém roce, tedy dospělý za celodenní vstupenku zaplatí 60 korun, dítě do 140 cm, senioři, TP a ZTP 40 korun a rodinné vstupné bude 150 korun. Zahájení sezony plovárny je naplánováno na neděli 15. května.

V Miroticích hořel komín

Mirotice – V neděli po poledni zasahovali hasiči v Miroticích u likvidace požáru sazí v komíně. „Vznícené saze strhli a uhasili,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů s tím, že následně komín vyčistili. Při požáru nevznikla žádná škoda.

Ukradl dřevo za dvacet tisíc

Paseky – Škodu za více než 20 tisíc korun způsobil zatím nezjištěný pachatel, který odcizil dřevo v Pasekách. „Z lokality zvané U suché jedle odvezl bezmála třináct kubíků volně složené bukové kulatiny,“ informovala písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.