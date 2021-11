Vlakvedoucí, která s ní pracovala, si ji odložila na sedadlo, a když přijížděli k Zátoni-zastávce, šla strojvedoucímu připomenout, že budou stavět. V chodbičce počkala na cestujícího, který vystupoval. Ještě se pozdravili a vlak se rozjel dál. Pak zjistila ztrátu.

Jediný zbývající cestující seděl na jiném místě a k události nic říci nemohl.

Zločiny z archivu

Pan Josef (53), pasažér, který vystoupil, popřel, že by něco vzal. Když vlak zastavil, odešel do hospody. Vypověděl, že po čase přišli policisté a ptali se, jestli tam po příjezdu posledního vlaku nebyl někdo podezřelý. Neozval se jim prý proto, že jeho spoj nebyl posledním toto dne.

Okresní soud v Prachaticích vyloučil, že by pokladna mohla někam zapadnout. Druhý cestující seděl na jiném místě a není prokazováno, že by se vlakem pohyboval. Při osobní prohlídce se u něho pokladna nenašla. Že by ji někdo vyhodil z okna, měl soud za nepravděpodobné.

Došel tedy k závěru, že pokladnu nemohl odcizit nikdo jiný než pan Josef. Jediný vystoupil krátce před zjištěním krádeže. Podezřelé je i to, že se před policisty v hospodě neměl k tomu, že přijel vlakem. Za krádež mu uložil tři měsíce podmíněně. Českým drahám měl nahradit škodu 15 000 korun.

Obviněný se odvolal, ale ke krajskému soudu se omluvil s tím, že je v pracovní neschopnosti. Lékařskou zprávu neposlal, prý ji nemůže naskenovat. Tvrdil, že má předepsány léky vylučující řízení motorového vozidla, a hromadnou dopravou by se k termínu jednání nedostal. Na účasti trvá, je prý nezbytná.

Jeho lékař předsedovi odvolacího senátu sdělil, že zdravotní stav obviněnému v účasti na jednání soudu nebrání. Léky vylučující řidičskou způsobilost mu nepředepsal.

Soud tedy jednal v nepřítomnosti pana Josefa a odvolání pana Josefa zamítl. Zjištění a hodnocení stavu věci nalézací instancí je logické a přesvědčivé.

Nebyl důvod nevěřit vlakvedoucí, za jakých okolností ke ztrátě pokladny došlo. To, že se obviněný v restauraci nepřihlásil policii hledající někoho, kdo přijel vlakem, pak mohlo být motivováno třeba jeho snahou vyhnout se tak eventuální osobní prohlídce, uzavřel předseda senátu.