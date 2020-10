Skončili U Šmiků, kde náhodný známý usnul, a když se probudil, nebyl tam ani Láďa, ani kufřík s věcmi asi za 40 000 korun. Doklady se za týden našly na nádraží Pankrác, kufr a deštník později u Ladislava.

V J. Hradci ještě v butiku nabídl posezení prodavačce, odvezl ji taxíkem do Bystřice a vykládal jí, že žije v Kanadě a pracuje pro organizaci, která shání osamělé ženy pro spolupráci. Tvrdil, že se má deset dnů zdržovat v její blízkosti, než se dostaví nadřízení k projednání té spolupráce, do níž se ona musí zapojit, jinak by byly ohroženy životy její i dětí… Ubytoval se u ní, navštívil i její rodiče. Pak šel jednou nakoupit a už se nevrátil. Doma dáma zjistila, že jí chybí věci za 41 000 korun.

Pan Ladislav se pak objevil v roce 1992 v Nymburce, kde se seznámil se servírkou, nějakou dobu spolu žili na ubytovně a pak jí zmizel i s tržbou 12 000 korun.

Za tyto skutky dostal od jindřichohradeckého soudu v roce 1996 dvacet měsíců, ale trest nenastoupil. „Zmizel.“ Dopadli ho po více než sedmi letech v okrese Ústí nad Orlicí. Trval na novém projednání věci, a tak jeho skutky soud probíral po osmi letech znovu.

Roky "potají"

Ukázalo se, že pan Ladislav žil na cizí občanku a řidičák, které kdysi ukradl, třináct let. Aby nebyl odhalen, neměl stálou práci. Sotva si mohl dovolit marodit, požádat o úvěr, ba nemohl se ani zapsat do matriky jako otec synka, kterého měl už sedm let s družkou v okrese Ústí nad Orlicí, psal náš list. Té to vysvětlil, jako že si musí nejprve udělat pořádek v dokladech; ani ona nevěděla, že je někým jiným. A jak obžalovaný ujistil soud, nemohl si dovolit něco provést, aby nebyl odhalen… Podle svědků za ta léta zhubnul o desítky kilogramů. Koncem roku 2004 náhle zemřela družčina matka a i jeho policie potřebovala vyslechnout. „Jeho“ občanka už byla dva roky propadlá, a že je Ladislavem, prověřovala policie prý důkladně - musel identifikovat i fotografie vlastních příbuzných.

Obhájce zdůrazňoval, že jeho mandant žil devět let spořádaně. „V podstatě byl rád, že byl odhalen a bude moci dát věci do pořádku i kvůli vztahu s družkou - ta je ochotna se za něho zaručit, aby se k ní mohl vrátit a spolu s ní vychovávat syna,“ řekl. Soud mu trest zkrátil na rok. Obžalovaný se odvolal jen proti výši povinnosti nahradit škodu - ten řidič, kterého U Šmiků okradl, prý nemohl s sebou nosit v kufříku 40 000… Krajský soud pak vskutku povinnost pana Ladislava k náhradě škody redukoval, ale jen o 70 korun, o cenu peněženky, která byla řidiči vrácena s doklady na Pankráci.