Ubil ji Roman K. (38). Dlouholetou přítelkyni svého otce nejméně devětkrát udeřil do hlavy topůrkem, třikrát ji bodl nožem s délkou čepele 16,5 cm, škrtil ji.

U soudu v Českých Budějovicích popisoval, že ho tehdy poškozená na schodišti obcházela, řekla mu něco hrubého, vypadla jí sklenička, on se zřejmě lekl, zahlédl u ní nůž blízko jeho krku. "Jak se zablýskl, tak jsem… nevím, co se stalo… nemohu si vzpomenout…," vyprávěl s dlouhými pauzami. V přípravném řízení uvedl, že ho na podestě hrozně bolela hlava a měl pocity, jako by to nebyl on, jakoby se rozdvojil.

Ta druhá…

Soud probíral vskutku zvláštní vztahy. Podle svědectví otce obžalovaného to v rodině neklapalo, bydleli s manželkou spolu, ale žili každý po svém, leta měl "veřejnou přítelkyni", o které žena neměla ani tušení. Synovi koupil dům, ve kterém se to potom stalo. Přítelkyně tam trávila víkendy. Starala se o synovy kluky jako pravá babička, vyprávěl otec.

Když se u soudu se synem potkal, oběma se oči zalily slzami…

Obžalovaný popisoval, že se otec nechtěl rozvádět. On s poškozenou léta kamarádil, ale v poslední době je prý chtěla s otcem rozeštvat, překážel jí. Byl na tom psychicky špatně, bál se o zdraví. Jako bylinkářka mu dávala přesličkový čaj a on v něm prý našel rtuť…

Psychiatři u něho paranoidní bludy nezjistili. Podle nich jednal v nezvládnutém vystupňovaném afektu, kdy vnímal ohrožení osobnostního teritoria až ke zkratkovité reakci. Stopy prokázaly, že útočil na ženu po celém schodišti. Smrticí ránu nožem jí nemohl zasadit, když stála. Na jejím krku byly stopy po škrcení rukama značnou intenzitou.

Otec obviněného u soudu líčil, že mu syn při setkání druhý den řekl: Prosím tě, nezlob se, já jsem ti zabil Marušku, napadla mě velkým nožem, já nic nemohl dělat, jeď to tam uklidit a zavolej policajty… Svěřil se i matce ("Mamko, prosím tě, odpusť mi to, já jsem udělal hroznou věc, zabil jsem ženskou!…") a ta pak u soudu uzavřela: "Jeden z nich nemohl být při smyslech." Vinu dávala manželovi: "Koupí synovi barák a přivede si tam ženskou…" Před přestávkou jednacího dne požádala soud, aby mohla synovi podat ruku.

V březnu 2004 senát uzavřel, že Roman K. zaútočil na poškozenou v přímém úmyslu usmrtit ji. Pohnutkou byla snaha odstranit stav v rodině, statut poškozené jako přítelkyně jeho otce. Měl obavy, že přijde o peníze od něho, kterými byl celý dospělý život dotován - na dům, auto, dovolenou… Útoku se žena bránila, což potvrzují řezné rány v její dlani a přeražené prsty, vdechovala a polykala krev během napadání, musela trýznivě pociťovat obavu, že smrticímu útoku neunikne, uvedl předseda senátu. Soud Romanu K. uložil za vraždu spáchanou zvlášť surovým a trýznivým způsobem výjimečný trest odnětí svobody na 18 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Vrchní soud v roce 2004 korigoval trest na 14 roků.