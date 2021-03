Zločiny z archivu: Slíbil prodat umění, ale nezaplatil ani nevrátil

Jan T. (32) z Třebíče, bývalý student umění, vsadil na “podnikání” s uměním. To ho dovedlo do vězení. Třetího července 2007 vylákal pod falešným jménem od 67letého pána v obci u Starého Města pod Landštejnem pod slibem prodeje za 530 000 korun tři talíře tzv. habánské keramiky ze 17. století a obraz Stanislava Lolka s motivem „Liščí rodina“. Peníze měl předat do 7. července, ale neučinil tak nikdy a věci nevrátil.

Okresní soud v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Lenka Novotná

Obviněný tvrdí, že obraz majiteli zaplatil hned při odvozu a talíře vzal s sebou k prodeji na přání poškozeného. Na místě mu prý dal sedmdesát nebo osmdesát tisíc. Předměty nakonec prodal za padesát nebo šedesát tisíc. Sám měl v tu dobu dluhy až jedenácti milionů, které se prý snaží splácet. Uvedení smyšleného jména vysvětloval tím, že nechtěl, aby ho poškozený spojoval s “medializovaným” trestním řízením, které se proti němu vede v Brně. Svědek… S prodejcem ho seznámil společný známý, u něhož tehdy T. bydlel. Cestu pro obraz potvrzoval obviněnému muž, který ho tam prý vezl. Před odchodem do domu prodávajícího si měl T. vyzvednout z přihrádky v autě obálku s penězi a zpátky se vrátit s věcmi, už bez obálky. Zločiny z archivu.Zdroj: DeníkPoškozený uvedl, že T., který se mu představoval jako Novotný, mu navrhoval, že talíře prodá po 150 000 Kč kupci, který by si chtěl zkompletovat sbírku. A prý by zkusil prodat i ty „lišky“. Pro věci přijel favoritem až na dvůr a sám. Pomohl mu je naložit. Obviněný mu podepsal potvrzení, že mu dohodnutých 530 000 korun doveze do onoho 7. července. A už se neukázal. Svědek, který oba muže seznámil, vypověděl, že do jeho domu jednoho dne přijel T. svým favoritem, v němž měl obraz a fajáns. Prý má na věci kupce, se kterým se má setkat druhý den u pumpy v Jihlavě. Slíbil zavolat, jak to dopadlo. Za řádění na radnici musel do vězení. Pak ukazoval vytetovaný hákový kříž Přečíst článek › Když pak oznámil, že se to protáhlo, svědek pojal podezření a doma zjistil, že obviněný vyklidil své věci. Našel tam ale po něm řadu písemností, z nichž pochopil, v čem jeho host v Brně „jede“… Znalkyně ohodnotila podle popisu a fotografií talíře na cenu patnáct až dvacet tisíc za kus, obraz na osmdesát – za předpokladu, že šlo o originály. Nevyloučila, že soukromý kupec či sběratel by mohl být ochoten dát i víc. Zrzavý na scéně Okresní soud v Jindřichově Hradci konstatoval, že Jan T. se skutku dopustil v podmínce. Z dalších podvodů je obžalován. Jedním z nich je “obchod” s padělky Jana Zrzavého. S dalšími dvěma muži měli dodat na trh asi 160 padělaných obrazů Jana Zrzavého, Kristiána Kodeta, Václava Špály a dalších. Ve skutečnosti je ale namaloval údajně podle fotografií jistý Libor Prášil. Toho T. na práci najmul v roce 2003. Prášil u soudu vypověděl, že o Zrzavém napřed nic nevěděl. Když ho ale T. vyvezl do galerie s jeho obrazy, cítil prý, že do něho vstupuje Zrzavého duch… Podle informací Deníku za asi 50 padělků Zrzavého objednavatelé zaplatili Prášilovi asi 300 000 korun. Podle expertů byly padělky snadno zaměnitelné s originály. Podle Deníku za falza lidé zaplatili téměř patnáct milionů… Zločiny z archivu: Od podvodů až k vloupání do zlatnictví Přečíst článek › Krajský soud v Brně potrestal T. třemi roky odnětí svobody. Autor falz Prášil a muž, který měl vyrábět falešná potvrzení o původu děl, dostali podmínku. Vrchní soud v Olomouci ale rozsudek zrušil a vrátil věc do Brna. Okresní soud v J. Hradci měl v nové dané věci dvě tvrzení proti sobě. Výpověď bezúhonného poškozeného podporovali dva rovněž bezúhonní svědkové. Obviněný je naopak dle soudu osobou nevěrohodnou. Pochybnosti o jeho solidních úmyslech vyvolává už jeho představení se pod smyšleným jménem. Jeho věrohodnost snižují i zmíněná další trestní stíhání. Údajný svědek, který ho měl k prodávajícímu vézt, byl sám v minulosti trestán pro podvod. Zločiny z archivu: Opakovaně okrádali nevidomého starce Přečíst článek › Uznal proto obviněného vinným a uložil mu dvacet měsíců do vězení s dozorem . Poškozenému má nahradit škodu ve výši, na jakou ocenila postrádané věci znalkyně. Se zbytkem uplatněného nároku ho odkázal na řízení občanskoprávní. Jan T. se odvolal. K veřejnému zasedání krajského soudu se pak omluvil. Jeho obhájce mínil, že nalézací soud pochybil v hodnocení věrohodnosti svědků. Vina prý jeho klientovi nebyla jednoznačně prokázána a v pochybnostech by měl být obžaloby zproštěn. Krajský soud ale odvolání zamítl.

