17. května před polednem maskovaný zvednutým límcem a tmavým kloboukem v Komerční bance v Jindřichově Hradci vyskočil na obložení přepážky, překonal skleněnou ochranu, odstrčil pokladní a z přihrádek boxů vybral peníze. Odešel hlavním vchodem a odjel na kole. Odcizil nejméně 539 000 korun a 600 eur.

31. května rovněž před polednem vešel s šátkem přes ústa a s tmavým kloboučkem do pobočky Volksbanky v Kaplici. Přeskočil přepážku, odstrčil pokladní, odemkl trezor klíčem v zámku a posloužil si eury a dolary v celkové hodnotě 598 100 korun. Pokladní mu v obavě o život odemkla příruční trezor, z něhož muž vybral 508 000 korun. Odjel na horském kole.

Mezitím měli obdobnou návštěvu 21. května před jedenáctou hodinou v Komerční bance v Hlinsku. Muž zamířil na pracovníka banky pistolí, vyskočil na přepážku, prokopl skleněnou výplň a odcizil hotovost v celkové výši 138 990 Kč.

Akce v Jihlavě

Konečně 10. listopadu k večeru maskovaný lupič přistoupil k přepážce Volksbanky v Jihlavě, přeskočil výplň, vytrhl dvě uzamčené bezpečnostní zásuvky a vybral 1 589 012,45 koruny. Uložil je do igelitky, přeskočil přepážku zpět, vyběhl a odjel opět na horském kole.

„Prasklo to“ na něho až v květnu dalšího roku. Poté, kdy stejným způsobem loupil na poště v Rovensku a prchal se 66 000 na kole, ho pronásledovali náhodní svědkové, syn s matkou. Dojeli ho autem na polní cestě a když ho chtěli zastavit, muž vytáhl na řidiče pistoli. Ten tedy zpomalil, ale pak na cyklistu najel. Na Ludvíka K. (44) z Ostravy "spadla klec".

Způsob provedení činu odpovídal předchozím útokům na banky, a tak byl zadržený obviněn i z nich. A doznal je.

Tu v J. Hradci si vytypoval asi dva měsíce předtím, protože měla přepážku, která se dala přeskočit. Autem, které měl na leasing, zamířil do Pelhřimova, odkud na kole ze zastavárny jel do J. Hradce. Cestou si prohlédl únikovou cestu. Kolo opřel v průjezdu a šel k přepážce.

Všechno utratil, respektive prohrál

Po týdnu z lupu nic neměl, všechno prohrál v automatech. Ve stejné zastavárně zase pořídil kolo, zaparkoval auto ve Žďáru a na bicyklu dojel do Hlinska. Když přeskočil přepážku, zaměstnanci prý utekli, on sebral peníze z pultu, popadl krabici a odjel opět na kole.

Když zase všechno prohrál, vyrazil znovu na jih. Zaparkoval v Krumlově, na kole ze stejné zastavárny dojel do Kaplice, kde měl rovněž vytypovanou banku s vhodnou přepážkou. Při odjezdu v polích explodovala nástražná kapsle, která byla mezi odnášenými bankovkami… V listopadu byl zase bez peněz. Kolo tentokrát pořídil v jiné zastavárně, dojel autem do Telče a odtud na kole do Jihlavy.

Loupil vždy ve stejném oblečení. Kromě splacení dluhu 150 000 korun všechny peníze prohrál v automatech, na kterých byl závislý. Loupeže prý neplánoval a nikomu při nich nechtěl ublížit. Plynovou zbraň měl jen v Hlinsku, protože věděl, že je tam mužská obsluha, tak aby ji případně zastrašil.

Soud probral i trestní rejstřík pana K. V roce 1989 dostal tři roky za majetkovou trestnou činnost, ale rozsudek byl amnestován, v roce 1995 byl odsouzen na jedenáct a půl roku za loupež, ale v roce 2002 byl podmíněně propuštěn a následně se osvědčil…

Krajský soud mu za pokračující zločin loupeže uložil souhrnný a společný trest osm let ve věznici s ostrahou. Zvážil přitom i význam udržovaných kontaktů odsouzeného s rodinou a to, že v takové věznici nyní sedí a nemají tam s ním žádné problémy (mimo jiné v ní vyučuje angličtinu, jak poznamenal na okraj předseda senátu). Ludvík K. rozsudek vzal.