Provozovatel pumpy na reklamaci neslyšel. Pan Richard přivolal kolegu z policie. Ten stav zdokumentoval, posléze byl sepsán reklamační zápis, ale pojišťovna neuvěřila. Zúčastnění se pak sešli před soudem – pan Richard jako obžalovaný, provozovatel pumpy jako svědek.

Pumpař mj. prohlásil, že týden před událostí byla myčka seřízena odbornou firmou. Žádný zákazník prý také podobné problémy neoznámil. Zaměstnankyně stanice uvedla, že obžalovaný jí později nabízel 5000 Kč, když potvrdí, že mycí program mu poškodil lak. Bývalý majitel audi, který vůz prodal obžalovanému asi čtrnáct dnů před událostí, řekl, že lak nárazníku už poškozen byl – však s tím autem jezdil po Praze jako taxikář.

Soudní znalec odhadl škodu na laku na 10 661 Kč. Uzavřel, že z technického hlediska je nepřijatelné, aby zjištěná poškození vznikla tak, jak popsal pan Richard. Ten se ještě pokoušel odborným vyjádřením lakovny „snížit“ hrozící škodu na 4600 Kč a tedy pod hranici trestného činu, ale znalec cenu shledal zcela podhodnocenou.

Soud tedy uzavřel, že se obžalovaný pokusil uvést jiného v omyl a obohatit se ke škodě nikoliv nepatrné na cizím majetku. Zdůraznil neslučitelnost takového jednání s povoláním pana Richarda a potrestal ho za podvod peněžitým trestem 40 000 korun.

Obžalovaný se odvolal. Jeho obhájce se snažil zpochybnit věrohodnost svědků z pumpy i závěry znalce. Jeho klient prý převzal auto silně zašpiněné a poškození si všimnul až po umytí. Každý škrábanec prý měl znalec posoudit jednotlivě. To podle obhajoby neudělal. A nebylo prokázáno ani to, že by pan Richard o případných předchozích poškozeních laku věděl a že reklamací úmyslně směřoval ke „zhojení se“ na cizí účet, tedy k podvodu. Údajnou nabídku 5000 korun zaměstnankyni pumpy obhájce upřesňoval tak, že jeho klient měl dotyčné v rozčilení říci, jestli jí snad nemá dát nějaké peníze za to, aby uvedla pravdu.

Soud po poradě ale změnil jenom výrok o peněžitém trestu na 20 000 Kč.

„Znalec přesvědčivě vyloučil možnost vzniku poškození v myčce,“ řekl předseda senátu. „Těžko uvěřit, že by si obžalovaný za čtrnáct dnů nepovšiml šrámů, které na vozidle byly už předtím. Jeho jednání v Agipu i podle nás směřovalo k podvodu .“ Trest uložený okresním soudem měla však odvolací instance za příliš přísný mj. vzhledem k výši škody, která měla být posuzovaným činem způsobena.