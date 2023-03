/VIDEO/ Jeden z nejpozoruhodnějších exponátů českokrumlovského zámku, zlatý kočár, který 16. listopadu 1638, tažen šestispřežím a naložen dary, uzavíral průvod knížete Jana Antonína I. z Eggenberku za papežem Urbanem VIII. v Římě, dostal nový kabát. Společně s ním už jsou pro návštěvníky nachystány i dva další světové unikáty. To je hlavní novinka letošní zámecké sezóny, která v Českém Krumlově vypukne 1. dubna.

Zlatý kočár, hvězda krumlovského zámku, dostal zbrusu nový, zlatočerný kabát | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Jak tento jedinečný slavnostní vůz typu carossa, který je nejstarší dochovaný na světě, ke své staronové textilní výbavě přišel, přiblížila Kateřina Cichrová z Národního památkového ústavu, odbornice na historický textil a kurátorka sbírek NPÚ, která stála už u počátků jeho restaurování v polovině 80. let. „Inspirovaly nás grafiky z italských či rakouských sbírek, zejména jedna, uložená v Muzeum užitých umění v Paříži, a také staré inventáře, které se zmiňují o tom, jak byl vůz vybavený v různých časových obdobích,“ vysvětlila. „Asi nejhutnějším z popisů byl v článku Josefa Kouly z konce 19. století. Píše, že vůz měl původně vnější drapérie z černého sametu, které ladily s oblečením bohatého papežského průvodu.“

A právě s tím souvisí onen další světový unikát, kterým se krumlovský zámek může pochlubit. „Ten nám závidí i v zámoří, třeba v Metropolitním muzeu v New Yorku. Máme tu dochované původní livreje dvou typů sloužících z průvodu. Jsou z černého sametu se zlatavou hedvábnou výšivkou a zdobené zlatými portami. Ty nás inspirovaly k tomu, abychom začali shánět podobný materiál,“ přiblížila Kateřina Cichrová. „Pomohly nám i dochované o něco mladší exempláře slavnostních vozů z královské sbírky dopravních prostředků v Lisabonu.“

Dále se na starých snímcích podařilo objevit i některé kousky řezeb, které kdysi odpadly a dosud ležely zapomenuty v depozitářích. Tyto kousky prošly konzervováním v zámecké dílně a vracejí se na vůz také. Do nové sezóny tedy zlatý kočár vjede po staletích v plné nádheře.

Na přípravě obnovy textilií pracovala Kateřina Cichrová společně se správkyní depozitáře zámku Kateřinou Hlavničkovou a kurátorkou sbírek Stanislavou Slavkovou. „Externí poradkyní byla moje kolegyně Milena Hajná. A co se týká výroby, je to výsledek práce jedné dámy z Budějovic, paní Jaroslavy Nováčkové, která to šila od prosince do včerejška,“ uzavřela Kateřina Cichrová.

Látku s historickým vzorem z hedvábného sametu utkal podnik Hedva Rýmařov, zlaté porty byly objednány ze španělské firmy Hijos de R. Fernández Balaguer, která se výrobou textilních doplňků zabývaly po celé generace.

Zámeckou sezónu zahájí kostýmovaný průvod

Turistickou sezónu na zámku zahájí v sobotu 1. dubna tradiční historický průvod, který ve 14 hodin vyrazí z V. zámeckého nádvoří od budovy barokního divadla do centra města. V průvodu nebudou chybět účinkující v dobových kostýmech, tanečníci a hudebníci. Scénky při jednotlivých zastaveních připomenou historickou událost, kdy Vilém z Rožmberka usiloval o polský trůn. V tento den se návštěvníkům po zimní pauze otevře prohlídkový okruh renesančními a barokními apartmány. Druhý prohlídkový okruh apartmány z 19. století bude zpřístupněn od května. Interiéry obou tras zútulní naaranžované tabule s vzácnými kusy porcelánu a stolního náčiní i maketami dobových dobrot.