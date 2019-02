Písek - Letos se uskutečnil již XIV. ročník soutěže o nejlepšího živnostníka a firmu Písecka. Ocenění v kategorii Živnostník získala Hana Bísková se studiem FOR BODY.

V roce 2013 otevřela sportovně relaxační centrum For Body v Městském areálu v Písku. V roce 2017 došlo k rekonstrukci a rozšíření centra o nové cvičební sály, šatny a wellness prostory.



Centrum především nabízí zdravotně – kondiční cvičení se zaměřením na celý pohybový aparát. Nabízí privátní i skupinové lekce v oblasti body and mind, širokou nabídku skupinových lekcí v oblasti fitness a jako jediné centrum v Písku i lekce Pole dance. Nezapomíná i na děti, které zde najdou lekce dětského aerobicu a Pole dance. Veškeré cvičební lekce jsou vedeny v malých skupinách pod vedením certifikovaných instruktorů. Najdete zde širokou nabídku masáží, suché uhličité koupele, kineziologie, fyzioterapie, solagenárium a další. Cílem je nabídnout komplexní sportovně funkční přístup nejen ke každému zdravému jedinci, ale i všem s problémy pohybového aparátu. Pořádá workshopy, dny pro zdraví, semináře a tématické večery. Od příštího roku plánují otevřít zdravé cvičení pro seniory.



Ocenění Firma Písecka získala Moje Lhota s.r.o. Moje Lhota byla založena v polovině roku 2016. Půl roku od založení byl spuštěn elektronický obchod s farmářskými potravinami a Moje Lhota se stala partnerem regionálních farmářů a dodavatelů v oblasti propagace a marketingu jejich aktivit. V květnu 2017 byl otevřen kamenný obchod v centru Písku. Jedná se o první online obchod s potravinami na Písecku s dovozem potravin domů. Pro zákazníky jsou „garantem kvality“ výrobků, neboť všechny dodavatele pravidelně navštěvují a jsou tak schopni kontrolovat kvalitu a původ potravin. Ocenění převzala Tereza Hatleová.



Na stránkách http://www.podnikamevpisku.cz/anketa/ může veřejnost hlasovat a nominovat do soutěže firmy a živnostníky, o kterých si myslí, že si titul zaslouží.



Nominovaní živnostníci a firmy, kteří mají nejvíce hlasů, postupují do finále, kde komise složená ze zástupců Jihočeské hospodářské komory, města Písku a Úřadu práce vybere vítěze kategorie Živnostník a vítěze kategorie Firma.

Kateřina Rybaříková, Jihočeská hospodářská komora Písek