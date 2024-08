Město Písek chce vybudovat novou lesní stezku pro děti, která by vedla od Vodáka k Živci. Byly by na ní různé balanční a herní prvky, ale i edukativní prvky a informační tabule.

Stezkou by měl děti provázet skřítek Pimon, duch Píseckých hor, jak nastínila mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. Město chce podle ní na stezku získat dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu, která by pokryla 100 procent nákladů.

Jak doplnil místostarosta Písku Josef Soumar, projekt byl již doporučen k financování. „Nyní musíme předložit aktualizovaný formulář a přílohy. Na jaře příštího roku bychom se měli dozvědět, jestli jsme dotaci získali. Pak bychom se mohli do stavby stezky pustit a do konce roku 2025 by mohla být hotová,“ řekl místostarosta.

Na lesní stezce by děti překonávaly drobné lesní překážky a prolézačky a hledaly by skřítkovy kamarády, kteří by byli ukryti na stromech či mezi nimi. „Na stezku bychom volili dřevěné prvky, které zapadnou do lesního prostředí a nebudou působit nijak rušivě,“ poznamenal Josef Soumar.

Stezka by podle něj odvedla část lidí z asfaltové silnice, která na Živec vede. „Pro děti bude interaktivní trasa vedoucí lesem rozhodně atraktivnější,“ míní s tím, že město počítá i s doplněním stezky o mobiliář. Staraly by se o ni Lesy města Písku, které udržují i další podobné stezky umístěné v příměstských lesích.