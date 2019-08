Z těch se můžou členové centra radovat už od příštího týdne, kdy ZIP začíná s tréninky na nadcházející vystoupení.

V prvním zářijovém týdnu pak proběhne den otevřených dveří, a to 3. - 4. září od 16 do 18 hodin. V rámci těchto dní bude možné se přihlásit do tanečních kurzů, které jsou otevřené dětem od tří let přes školáky až po náctileté či dospěláky. Diváci se pak mohou na vlastní oči podívat, jak probíhají taneční hodiny u ZIPáků.

Na choreografie tanečního centra se ale můžete přijít podívat i dřív – potkáte je třeba poslední srpnovou sobotu na slavnostech v Protivíně, na začátku září na Zámeckých slavnostech v Drhovli nebo na Seniorských hrátkách. Již nyní začínají i přípravy čtrnáctého ročníku tanečního poháru Let´s Dance, který se uskuteční v píseckém divadle v polovině listopadu. A protože ZIPáci slaví 15. narozeniny, čeká je hodně práce s přípravami oslav, které vypuknou v únoru roku 2020. Rozhodně bude na co se těšit!

Klára Humpálová