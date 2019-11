Předseda ČSSD Jan Hamáček připouští v některých regionech kandidaturu strany s nezávislými osobnostmi, trvá ale na tom, že musí být pod hlavičkou ČSSD. První místopředseda Roman Onderka pak zdůraznil, že pokud by se naopak jednalo o projekt mimo ČSSD, znamenalo by to porušení stanov.

Zimola je dlouhodobým kritikem lídrů ČSSD. Loni v listopadu rezignoval na funkci prvního místopředsedy s tím, že považuje za nemožné, aby vedení ČSSD v současné podobě změnilo politiku strany. Za Změnu 2020, složenou z členů ČSSD i nestraníků, by podle něj mohli kandidovat i někteří další lidé z vedení jihočeské sociální demokracie. Hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) takovou možnost odmítla, hrozilo by podle ní štěpení strany.

Zimola nehodlá ČSSD opouštět. Tvrdí, že se nedopouští ničeho proti straně, kterou nemá v úmyslu ani štěpit. "Je to určitá vize, s níž chceme do voleb jít, a vycházíme z modelu, který využil Michal Šmarda," uvedl Zimola. Místopředseda ČSSD Šmarda loni v komunálních volbách v Novém Městě na Moravě jako člen sociální demokracie vedl formaci Lepší Nové Město a stal se starostou.

Hamáček připouští kandidátky v rámci širších koaličních uskupení s nezávislými osobnostmi, se kterými strana sdílí společné hodnoty. Za příklad dal také Šmardovu kandidaturu. "To může přispět k otevření a posílení ČSSD. Zakládání nových stran a hnutí je však něco jiného. Pokud někdo značce ČSSD nevěří, měl by se rozhodnout, za koho chce ve volbách i v politice bojovat," uvedl.

Zimola tvrdí, že vychází ze Šmardova modelu. Podle místopředsedy ČSSD Ondřeje Veselého je nicméně jeho postup "úplně jiný". "Naše stanovy, stejně jako ostatních stran, neumožňují členům kandidovat za jiný subjekt," napsal ČTK Veselý. "Pokud se jedná o kandidátku ČSSD s nezávislými osobnostmi, odsouhlasenou předsednictvem ČSSD, tak je to v pořádku. Pokud se jedná o projekt mimo ČSSD, tak je to proti stanovám ČSSD, se všemi důsledky, které z toho plynou," dodal Onderka.

Podle stanov ČSSD zaniká členství bez nutnosti splnění dalších požadavků straníkovi, pokud podá volební kandidátku, která je odlišná od ČSSD, ČSSD ji nespolutvoří, případně ji neschválil příslušný orgán strany.

Šmarda ČTK řekl, že pokud by Zimola postupoval jako on v případě Lepšího Nového Města, byla by to skvělá zpráva. Pokud by Zimolova kandidátka byla na ČSSD nezávislá, tvořila by ve volbách její konkurenci, což není stejný způsob, kterým se v roce 2018 vydala novoměstská ČSSD. "Byla by to chyba, člověk nemůže být sociální demokrat a zároveň kandidovat proti sociální demokracii, to nejde," řekl Šmarda.