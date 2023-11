Otevřená okna, která podporují lidi se zdravotním i mentálním postižením, seniory nebo pěstounské rodiny, hledala nové sídlo dlouhých deset let. Loni v květnu se ale stalo něco nečekaného. "Do mé kanceláře přišel pan Jan Spitzer s tím, že má v Radouňce bývalou továrnu, vilu i pozemek po své rodině a chce nám vše darovat. Byl to pro mě obrovský úžas a dávám to do roviny zázraků,“ popsala své první pocity ředitelka charitativní organizace Drahomíra Blažková.