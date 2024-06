Proti záměru vystoupila Martina Poživilová ze Smrkovic. „Bydlím v té nejvíce dotčené části obce a nevěřím, že spalovna nebude mít vliv na životní prostředí a náš život. Víme, že spalování odpadu je druhá nejhorší varianta nakládání s odpady. Děti ve škole se učí, že mají třídit a že máme chránit životní prostředí. Jdeme přesně opačnou cestou, chceme zlikvidovat přírodu, která tady zbyla, fungující ekosystém a děláme ze Smrkovic druhou průmyslovou zónu,“ hovořila k zástupcům ministerstva i zpracovatelům dokumentace. „My tady žijeme a nemůžeme odejít jinam. Pár lidí z toho bude mít zisk, ale co my, co tady žijeme? Akorát oči pro pláč,“ dodala s tím, že společně s dalšími dobrovolníky obcházeli obec a sbírali podpisy pod petici, kterou doručili na ministerstvo. Podpořit by se podle ní měla plánovaná velkokapacitní spalovna ve Vrátě u Českých Budějovic, která by měla pro náš kraj stačit.

Milan Kajtman poukázal na to, že existuje tepelná koncepce města z roku 2016, kde není o ZEVO ani slovo. „Existují ekologičtější a levnější možnosti, kde brát teplo. Kromě toho jeho spotřeba ve městě každoročně klesá,“ zmínil s tím, že by se měla tepelná koncepce města aktualizovat.

Písek plánuje spolu s městem Strakonice vybudovat ZEVO s kapacitou maximálně 50 tisíc tun energeticky využitelného odpadu ročně. Zařízení by mělo stát v blízkosti Teplárny Písek, která by využívala odpadní teplo, které vznikne při spalování odpadu, jako jeden ze svých zdrojů pro centrální zásobování teplem. Zájem o využití ZEVO mají podle společnosti i okolní města, která již s Pískem podepsala memorandum o spolupráci. Od roku 2030 již totiž nebude možné odpad ukládat na skládku a obce musí zajistit jiný způsob jeho likvidace. Náklady na vybudování zařízení na energetické využití odpadu by se měly pohybovat kolem dvou miliard korun. Loni v květnu získal projekt píseckého ZEVO dotaci ve výši 1,3 miliardy korun z programu HEAT Modernizačního fondu. Dotace může pokrýt až 61 % z celkových investičních nákladů.

Podle ředitelky Teplárny Písek Andrey Žákové je všechno navrženo a spočítáno tak, aby se spalovna stala adekvátní náhradou kotle na uhlí, který se má odstavit. „V současné době je uhelný kotel hlavní zdroj, nikoli nárazový. V běžném provozu funguje od září do června. Nemůžeme být do budoucna závislí na biomase, protože pak nemáme žádnou zálohu. Potřebujeme velký zdroj na zimu,“ vysvětlila Andrea Žáková.

V diskuzi vystoupila také Veronika Rážová, podle které je špatně, že se město stane závislé na odpadu jako palivu. „Nebude to mít dobré následky do budoucna. Naší snahou by mělo být odpad snižovat, ne naopak, ne postavit teplo ve městě na odpadu. I dneska končí na skládce odpad, který by tam končit neměl,“ namítla s tím, že nejde jen o lidi, ale také o přírodu, která se zničí. Tázala se také na to, jak bude dál vypadat skládka, kdyby vzniklo ZEVO.

Jednatel společnosti Odpady Písek Jakub Šimoník připomněl, že skládka ve Smrkovicích funguje od roku 1993. Její současná kapacita je ještě na dva roky. „Máme v plánu rozšíření skládky, ale ještě není jisté, o kolik. Jedna varianta počítá s prodloužením zhruba o čtyři roky, druhá o šest let,“ nastínil. V současné době se podle něj neuvažuje o tom, že by na skládce měly být ukládány odpady ze ZEVO.

Diskuze pokračovala do pozdních večerních hodin a v zásadě se točila kolem stejných věcí. Lidé ze Smrkovic a okolí, kteří na jednání přišli, spalovnu ve vybrané lokalitě nechtějí. Nyní bude záležet, zda záměr získá kladné stanovisko EIA. Pokud ano, budou následovat další kroky.