Do 13. října výstava pod širým nebem nabídne rozmanité odrůdy na ploše 15 ha ve spolupráci s klášterem Schlägl, s obcí Aigen-Schlägla se zemědělskou školou Schlägl. Hlavním tématem je šetrné a uvážlivé zacházení s krajinou, přírodními zdroji a produkty, které nám příroda dává. Krajina zde vstoupila do zahrady a zahrada vstoupila do krajiny.

Aktuálně rozkvetly letničky a opravdovým unikátem jsou kvetoucí lilie, nekorunované královny zahrad i krajiny. Jedinečná je kvetoucí lilie zlatohlávek, chráněná a vzácná rostlina místních luk a hájů, kterou lze obdivovat ve Štiftrově zahradě (Stiftergarten).

Místní zahradníci právě sází jiřiny, jejichž pestrobarevné květy rozkvetou v pozdním létě.

Bohatý je doprovodný program pro návštěvníky; kulturní akce, přednášky a work-shopy se konají každý den. Kromě toho tzv. tematické týdny představují místní krajinu, hospodářství, kuchyni a kulturu: - Voda a ryby: 1. – 21. 7. - Žula a obilí: 22. 7. – 11. 8.- Byliny a les: 12. 8. – 1. 9.- Chmel a pivo: 2. – 22. 9. - Žně a člověk: 23. 9. – 13. 10.

SPOLEČNÁ ŠUMAVA

Aigen-Schlägl je vzdálen od Českých Budějovic zhruba 1,5 hodiny jízdy autem. Nejkratší trasa vede přes hraniční přechod Přední Výtoň – Guglwald.Výstava je otevřena každý den od 9 – 18 h do neděle 13. října. Parkování je zdarma na parkovišti u hlavního vchodu (Haupteingang). Cena za celodenní vstupenku je 14,50 EUR, děti a mládež 6 – 15 let 3 EUR, děti do 5 let zdarma. www.biogarteneden.at/cz

Šumava patří k nejrozsáhlejším lesním územím ve střední Evropě a rozkládá se na území tří států a spojuje lidi přes hranice. Zemská zahradní výstava a Lipensko zvou ke společné návštěvě. Držitelé Lipenské karty obdrží při vstupu na výstavu v Aigen-Schlägl vstupenku za 11,60 EUR místo standardního vstupného 14,50 EUR. Návštěvníci se vstupenkou na zemskou zahradní výstavu po jejím předložení mohou navštívit Stezku korunami stromů na Lipně o 1 EUR levněji. Totéž platí i pro návštěvníky se vstupenkou na Stezku korunami stromů, pokud přijedou na zemskou zahradní výstavu.

V sobotu 31. srpna se konáv Aigen-Schlägl Den Šumavy (Böhmerwaldtag), bohatý kulturní a zábavný program předvedou spolky a obce z Horního Rakouska, Bavorska. Jižní Čechy bude reprezentovat Lipensko.

NAVŠTIVTE KLÁŠTER

Prohlídky v češtině Během prázdnin jsou možné prohlídky areálu výstavy v češtině na hodinu a půl. Setkánís průvodcem je u hlavního vchodu. Cena na osobu 3 EUR (ke vstupu do areálu je třeba mít platnou vstupenku), platba na pokladně v EUR v hotovosti. K dispozici jsou termíny: pátky 12. 7., 2. 8., 23. 8. a 30. 8. vždy od 10.30 h. Rezervace nutná nejpozději den předem na telefonu +420 724 058 343.

Byla by velká škoda při návštěvě zemské výstavy vynechat přilehlý klášter Stift Schlägl a pivovar. Za výhodnou cenu si můžete pořídit kombinovanou vstupenkua užít si tak celý den. Klášterní pivovar Brauerei Schlägl je proslulý široko daleko. Aby ne, tradice vaření piva zde sahá minimálně až do roku 1580. Prohlídka pivovaru vás zavede přímo do jeho srdce a samozřejmostí jsou ochutnávky. Z pivovaru je to pak blízko do samotného kláštera, ze kterého se v mnoha ohledech tají dech. Premonstráti do této oblasti přišli před 800 lety a dodnes zde žijí a pracují. Prohlídková trasa zavede do románské krypty, klášterního kostela, jehož vznik se datuje až do 15. století, a především do knihovny z roku 1850 s 60 tisíci svazky. V klášteře lze také přenocovat.