Písek - opustili nás

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

1. 7. Karla Marešová, Písek, 72 let

2. 7. Jiří Sajtl, Protivín, 70 let

2. 7. Jiří Krčnář, Bílsko, 88 let

3. 7. František Kovařík, Protivín, 66 let

5. 7. Josef Maňhal, Vrcovice, 67 let

5. 7. Jiří Souhrada, Písek, 75 let

6. 7. Marie Pizingerová, Písek, 91 let

6. 7. Jaroslav Řehoř, Protivín ,71 let