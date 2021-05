V sobotu zemřela krátce po 93. narozeninách Hana Tvrská (24. 4. 1928 – 1. 5. 2021) z Českých Budějovic, jedna z posledních pamětnic holokaustu. Přežila utrpení koncentračních táborů Terezín, Osvětim a Bergen-Belsen, o svých zážitcích po roce 1989 vyprávěla žákům a studentům na školách a učila je k toleranci a snášenlivosti.

Hana Tvrská se každoročně účastnila dubnových setkání na místě bývalé synagogy v Českých Budějovicích, připomínajících transport Židů do Terezína v roce 1942. | Foto: Radek Gális

Haně Weilové z Protivína bylo na počátku nacistické okupace 11 let, konce války se z početné rodiny dožila jen s maminkou. „Měla jsem krásně dětství, chodila jsem v Protivíně do školy i do Sokola,“ vzpomínala. „Moje kamarádky byly nežidovského původu a v dětství jsem se nesetkala s projevy nepřátelství vůči Židům. Rodiče měli obchod se smíšeným zbožím, kde jsem pomáhala. Lidé u nás rádi nakupovali. Můj tatínek měl rád hudbu, proto jsem se i já učila hrát na klavír. V neděli odpoledne tatínek vždycky říkal: Hanko, pojď nám zahrát, a měl radost, jak mi to jde. V den, kdy nás obsadili Němci, hodně padal mokrý sníh. Přišly jsme promočené do školy a jinak přísný pan učitel byl na nás děti nezvykle hodný…“ vzpomínala Hana Tvrská.