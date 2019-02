České Budějovice - Střeleček vedl Jihočeskou univerzitu v letech 1998 až 2004, zemřel náhle v sobotu 22. října 2011.

Emeritní rektor Jihočeské univerzity František Střeleček. | Foto: archiv univerzity

Ve věku 75 let v sobotu 22. října náhle zemřel emeritní rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích František Střeleček. Ten vedl školu v letech 1998 až 2004, poté ještě do roku 2007 působil jako prorektor pro rozvoj.



„V profesoru Františku Střelečkovi ztrácí Jihočeská univerzita uznávaného odborníka, neúnavného vědce, milého a respektovaného kolegu,“ komentovala mluvčí vysoké školy Hana Bumbová. Bývalý rektor se podle ní věnoval akademické práci až do posledního dne svého života.



František Střeleček se narodil roku 1936 v obci Stachy na Šumavě. V roce 1960 úspěšně absolvoval obor učitelství ekonomických předmětů na Vysoké škole v Praze. V 70. letech se věnoval postgraduálnímu studiu na Matematicko–fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a byl jmenován kandidátem ekonomických věd. V roce 1990 získal titul docenta a o tři roky později i profesuru.



Coby pedagog nejprve působil na Střední ekonomické škole v Českých Budějovicích. V polovině 60. let se stal členem akademické obce Provozně ekonomické fakulty, která byla součástí pražské Vysoké školy zemědělské, ale sídlila v Budějovicích.



Od té doby se Střeleček nepřetržitě věnoval akademické práci. V letech 1994 až 1998 zastával funkci děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Poté byl zvolen rektorem. Po odchodu z nejvyšší funkce působil ještě jako prorektor pro rozvoj. Kromě toho byl členem řady vědeckých rad a odborných skupin, je také autorem mnoha článků z oblasti ekonomiky zemědělství.