Deník se podíval na část odpoledního programu, konkrétně ukázky předvedení na ruce a pod sedlem členů Jihočeského svazu chovatelů koní (JSCHK), také představení skotu v režii Klubu chovatelů plemene dexter, či přehlídky ovcí a koz v podání Svazu chovatelů ovcí a koz (SCHOK).

V rámci návratu Jihočeské beef show se představili mimo jiné i malé jalovičky (200 kg) a býci (300 kg) nejmenšího evropského skotu - dexter. Toto především masné plemeno před 20 lety do Čech importoval na svůj statek ve Skrýšově chovatel a známý českobudějovický rodák, herec Karel Roden. V současnosti je dokonce předsedou Klubu chovatelů plemena dexter, na chov je podle přítomných členů klubu velmi hrdý a Zemi živitelku navštívil v předchozích dnech.

Svého koně Bakardiho představila divákům například Denisa Neubauerová z Blanska u Kaplice. Jedenáctiletý valach českého teplokrevníka si už hodně zažil. Při své ukázce zároveň rozvíjela dojemný a zároveň smutný příběh o záchraně. „Bakyho mám od devíti měsíců, ošklivějšího a zlobivějšího koně nebylo. Asi už tenkrát jsem měla ráda výzvy, a proto to byla pro mě na první pohled jasná volba,“ prozradila.

Hledala skokového koně a tento prý uměl skákat přes plot. Usmlouvala ho na pět tisíc a myslela si, že už bude jenom dobře. „Nicméně osud nám nepřál, ve dvou a půl letech mu jiný kůň ve výběhu zlomil hlezenní kost, dodnes má znatelné jizvy,“ přiblížila Neubauerová.

Aby zaplatila operaci, všechno prodala včetně dalších koní. Pomohla jí přítelkyně. „Dobrovolně pro mě vybrala spoustu peněz, díky nim a všem lidem, kteří přispěli, tady může Baky stát,“ vysvětlila s tím, že bez operace neměl koník naději.

Denisa je nevšední i svým způsobem výcviku. Věnuje se přirozené komunikaci mezi koněm a jezdcem (tzv. Natural horsemanship), která se od klasického tréninku liší tím, že dochází k minimálnímu užití fyzické síly. „Cílem je získat důvěru zvířete a dosáhnout harmonického přátelství. Této činnosti se člověk věnuje především bez ježdění na koni,“ naznačila jihočeská chovatelka.

Poslední tři roky společně závodí i v parkuru a všestrannosti, jelikož je to finančně i časově náročné, mají za sebou zatím jen první desítku soutěží.

Lze si vybrat i barvu

Technika nenechávala chladné ani něžné pohlaví. Holčičky, dívky i ženy vzdychaly nad nádherným růžovým traktorem značky Valtra. „Ten musí být můj. Ten, kdo mi ho koupí, bude můj muž,“ žertují dodnes i uživatelky na sociálních sítích. Kdo neulovil fotografii s ním, jako by na letošní živitelce nebyl. Cenu raději neprozradíme, abychom nebraly zájemkyním hned iluze.

I na další podrobnosti jsme se, ale zeptali přímo distributora. Ten s ochotně přiblížil zemědělský stroj, jeho parametry i že už na něj čeká šťastný nový majitel. „Jde o finský traktor, model T255 a tento konkrétní byl vyroben na přání zákazníka,“ prozradil Milan Rusňák ze společnosti Topagri.

Výrobce Valtra se podle něj vyznačuje právě tím, že si budoucí vlastník vše může zvolit podle svých požadavků a představ i pro specifickou práci techniky. Tento konkrétní „růžový fešák“ má jezdit ve fréze v lese. „Má kola přímo do lesa s pevnými disky, plechovou nádrž, otočné řízení v kabině. Majitel si vybral pravděpodobně oblíbenou barvu manželky,“ dodal produktový manažer pro traktory této značky.

Na 48. ročník agrosalonu Země živitelka na českobudějovické výstaviště v pondělí 29. srpna dorazily stovky lidí, každý si našel v programu to své. Plná byla předvadiště i výstavní prostory, děti si užívaly přichystané atrakce i workshopy.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Nejde o polep, ale klasický lak. „To je taková třešnička na dortu, kromě výbavy si lze zvolit nejen barvu karoserie, ale třeba i disků,“ upozornil s tím, že jde o unlimited studiovou výrobu. Jde o zbrusu nový model roku 2022.

Prodejci nečekali, že vzbudí takovou pozornost, ale samozřejmě je to těší. „Nevěděli jsme, co od toho očekávat. Ale nakonec je to trhák výstavy, což nás těší,“ usmíval se. Na živitelku jezdí každý rok, ale růžový traktor vystavují poprvé. „Říkali jsme si, že to riskneme, kdo ví, kdy zase někde bude chtít nějakou zajímavou barvu,“ uzavřel s tím, že vedle růžové postavili ještě bílý stroj a ten tolika „vzrušení“ nezpůsobil.