Na Velikonoce by měla parní lokomotiva podle slov vedoucího oprav firmy JHMD Jana Píšaly vyjet a odvozit parní vlaky se zájemci.

„Jedná se o jednu z nejstarších dochovaných lokomotiv v České republice vůbec. Tyto úzkorozchodné parní lokomotivy se v pravidelném provozu na československých úzkokolejkách udržely přibližně do konce 50. let, kdy byly nahrazeny lokomotivami dieselovými. Naše společnost vlastní stroj s označením U37.002, který získala počátkem tohoto tisíciletí,“ popsal vedoucí oprav JHMD Jan Píšala. Dodal, že tehdy lokomotiva vznikla složením z vraků dvou lokomotiv téhož typu. Po náročné opravě vyjela prý poprvé v roce 2005 a 12 let jezdila s nostalgickými vlaky. Jenže pak se její technický stav zhoršil a musela být odstavena.

O jízdu s parní lokomotivou je velký zájem. Podle Jana Píšaly vedoucího oprav JHMD, na obou úzkorozchodných tratích vedoucích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a do Obrataně provozuje společnost kromě běžné pravidelné dopravy také zvláštní parní vlaky pro návštěvníky regionu. „V letních měsících je poptávka natolik velká, že tyto parní vlaky vypravujeme každý den. Z hlediska provozu je však k těmto účelům vhodné mít co nejvíce provozuschopných parních lokomotiv, aby v případě technické závady mohla operativně zaskočit jiná. To byl primární důvod opravy této lokomotivy, neboť ještě v sezóně 2020 jsme si museli vystačit s jedinou lokomotivou, což byl někdy dost velký problém,“ vysvětlil důvod oprav.

V dílnách JHMD v Jindřichově Hradci ji opravovali mechanici sami, některé komponenty opravily externí firmy. Úpravy jim zabraly asi 13 měsíců. Lokomotiva má například zcela nový komín, protože ten původní byl prožrán rzí na prach. „Nyní je v procesu dolaďování. Proces zkušebních jízd může trvat týden, ale také půl roku. Teprve poté bude moct být vypravena na veřejný vlak s cestujícími. Původně jsme předpokládali první jízdy ještě letos na podzim,“ zmínil Jan Píšala.

První výjezd vzhledem k situaci, vidí Jan Píšala na Velikonoce. Parní jízdy pořádá společnost JHMD po úzkorozchodných tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a do Obrataně.

Infobox: Lokomotiva je ve srovnání se svými normálně rozchodnými parními lokomotivami vcelku drobek. Váží 23 tun a má rychlost 35 km/h. Na rozdíl od druhé parní lokomotivy U46.101 tato nemá tendr - přívěsný vůz za lokomotivou, sloužící jako zásobník vody a uhlí, proto je menší a má i kratší dojezdovou vzdálenost.