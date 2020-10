Správa železnic vyhlásila na stavbu tendr na zhotovitele s vizí, že se v listopadu začne. Podmínkou však byla limitní cena zakázky 458 milionů korun. „Vzhledem k tomu, že všechny nabídky překročily limitní hodnotu, zadávací řízení jsme zrušili,“ informovala mluvčí Správy železnic Nela Friebová s tím, že nový tendr, opět s limitní hodnotou, je v plánu vypsat do konce letošního roku. Od toho se bude odvíjet následný termín realizace.

Nevyhovující stav mostu, který převádí jednokolejnou železniční trať Tábor – Písek přes Orlík, se řeší už dlouhé roky. Původně se uvažovalo o jeho zbourání, ještě na jaře 2018 o rekonstrukci, ale nakonec se Správa železnic na základě hodnocení variant technického řešení přiklonila k první variantě. „Stávající ocelová konstrukce z roku 1889 již nevyhovuje požadavkům na rychlost a zatížitelnost, proto ji nahradí novostavba železobetonového obloukového mostu s rozpětím oblouku 156 metrů,“ uvedla Nela Friebová.

Proti zbourání historického mostu přes Orlík se však ozvala veřejnost a vznikla petice za jeho záchranu. V současné době má přes dva a půl tisíce podpisů. Petenti požadují zachování stavby, kde by se místo kolejí vybudovala cesta pro pěší a cyklisty. „Po obou březích přehrady jsou vybudovány turistické stezky a jejich propojení neexistuje. Jediný most – Podolský - je pro pěší a cyklisty nepoužitelný pro jeho rozměry a velkou frekvenci kamionů, protože se jedná o hlavní komunikaci,“ namítají petenti a vyzývají k převzetí stavby Jihočeský kraj.

Pro kraj by to však byl danajský dar. Záchrana mostu by stála desítky milionů korun. Radní pro dopravu Jiří Švec potvrdil, že se tím kraj zabýval, ale finančně i technicky je to neúnosné. „Daleko efektivnější bude řešit zavěšení lávky pro pěší a cyklisty na nový most. To je podle mě reálná varianta, pokud se podaří vyřešit majetkové věci,“ poznamenal jihočeský radní.

Provoz přes nejvyšší železniční most někdejší Českomoravské transverzální dráhy byl zahájen v listopadu 1889. Od té doby nebyl nikdy rekonstruován. Jedná se přitom o jediné přemostění Vltavy na železnici mezi Českými Budějovicemi a Prahou. „Ze strategického hlediska má trať velký význam jako objízdná trasa zejména při výlukových pracích na páteřních tratích a pro mimořádné přepravy. Dnes je přitom na mostě omezena rychlost na 30 km/h, jeho nosnost prakticky vylučuje provoz nákladních vlaků,“ uvedla Nela Friebová.

Nové přemostění se má stavět přibližně deset metrů severně od stávajícího železničního mostu. Stavba bude rozdělena do čtyř etap.

Výška mostu ode dna Vltavy k úrovni kolejí je 69,5 m. Díky svému rozpětí se most po dokončení zařadí mezi největší oblouková mostní díla v České republice.