Písek - Vstupné do plaveckého bazénu od 1. září zdraží. Důvodem je nárůst cen energií, ztrátovost provozu i nezbytné investice do údržby areálu. Kvůli drahé energii se zvýší také ceny za pronájem tělocvičen, hřišť a nebytových prostor na píseckých základních školách. Jak uvedla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, ceny vstupného do plaveckého bazénu vzrostou v průměru o 30 procent. "Dospělí za hodinový vstup od září zaplatí 60 korun místo současných 45 korun. Vstupné pro děti do 140 cm se zvýší o deset korun na 40 korun a senioři, TP a ZTP si připlatí také deset korun. Od září je bude hodina v bazénu stát 45 korun," informovala mluvčí s tím, že podraží i permanentky. Dospělého vyjde 10 dvouhodinových vstupů nově na 700 korun místo dosavadních 530 korun a dítě do 140 cm od září zaplatí za 10 dvouhodinových vstupů 400 korun, což je o 80 korun více než dosud.

Písecká nemocnice upravila heliport

Písek - Písecká nemocnice zrekonstruovala a rozšířila místo pro přistávání vrtulníků Zdravotnické záchranné služby. Na původní plochu nechala například položit nový asfalt a instalovat bezpečnostní prvky, které jsou nezbytné pro vznik heliportu. O tom, zda bude plocha pro přistání certifikována jako letecká stavba - heliport a ten zařazen do mezinárodní databáze, rozhodne do třiceti dnů Úřad pro civilní letectví. „Certifikovaný heliport potřebujeme kvůli medicínsky zásadnímu projektu urgentního příjmu, neboli Emergency, který již projektujeme. Hotový má být v letech 2024, 2025 a jeho zřízení je zcela zásadním krokem ke zkvalitnění péče o akutní pacienty. Pro veřejnost představuje jistotu nepřetržité odborné péče v plném rozsahu. A velmi efektivní je nejen pro pacienty, ale také pro ošetřující personál,“ uvedl ředitel písecké nemocnice Jiří Holan.

Písek chce odkoupit a obnovit dopravní hřiště

Písek - Město Písek chce odkoupit dopravní hřiště na Václavském Předměstí, jehož majitelem je Automotoklub Stanislava Maliny, pobočný spolek Automotoklubu ČR. „O získání hřiště se snažíme už více než šest let, bohužel se nám s majitelem nepodařilo dohodnout," poznamenala starostka Písku Eva Vanžurová s tím, že loni v září dokonce město podalo žádost o odkup pozemku i nemovitosti přímo na Automotoklub ČR. V současnosti je však Automotoklub Stanislava Maliny v likvidaci. "Situaci kolem spolku proto sledujeme a v případě, že bude hřiště nabídnuto k prodeji, bude se o něj město ucházet. Máme totiž zájem o to, aby opět fungovalo,“ doplnila starostka. Pokud se městu podaří dopravní hřiště odkoupit, počítá s jeho rekonstrukcí i obnovou vybavení, aby splňovalo všechny bezpečnostní a hygienické požadavky a mohlo opět sloužit dětem.

U Putimské brány bude další výstava

Písek – Prácheňská umělecká beseda pokračuje v Galerii u Putimské brány další výstavou s názvem Z duše. Trojice autorů Alena Jiříková, Růžena Škodová a Václav Majer zde představí své obrazy, keramiku, šperky, textil a drobné doplňky. Vernisáž se uskuteční ve středu 27. července od 18 hodin, na které Alena Jiříková zahraje na kytaru skladby Allegro a Etudu od C. Sussera a Larghetto od F. Carulliho. Výstava bude pokračovat v dalších třech dnech, tedy od 28. do 30. července, a to vždy od 10 do 17 hodin.

Strážníci se zaměří na cyklisty

Písek - Městská policie Písek uspořádá v sobotu 6. srpna odpoledne preventivní akci zaměřenou na cyklisty. Strážníci budou vysvětlovat dětem i dospělým pravidla provozu na pozemních komunikacích a zkontrolují povinnou i doporučenou výbavu jízdního kola. Cyklisty poučí také o tom, že i na kole platí nulová tolerance alkoholu. Strážníci budou mít stanoviště u lávky na ostrov, v místě křížení dvou cyklostezek. Akce bude trvat od 14 do zhruba 18 hodin.

Purkratické rybníky mají za sebou výraznou obnovu. Lákají i ke koupání

Ulice Na Rozhledně se bude opravovat

Písek - Město plánuje rekonstrukci chodníku v ulici Na Rozhledně, a to od napojení na již opravený chodník za křižovatkou s ulicí Na Rozmezí až po napojení u křižovatky Ke Střelnici. Oprava se týká 700 m dlouhého úseku, upravena bude také křižovatka V Lukách. Náklady na rekonstrukci by měly podle mluvčí radnice Petry Měšťanové dosáhnout zhruba čtyř milionů korun bez daně. "Práce by měly být zahájeny v září a trvat budou zhruba 11 týdnů," poznamenala mluvčí s tím, že vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby schválila rada města na svém červencovém jednání. Rekonstrukce chodníku je rozdělena na tři části, první je od ulice Na Rozmezí až po ulici K Ryšavce, druhá pak od ulice K Ryšavce po křižovatku V Lukách a třetí část zahrnuje úsek od ulice V Lukách po napojení na křižovatku s ulicí Ke Střelnici. Součástí rekonstrukce bude výměna odvodňovacích žlabů, které přímo navazují na rekonstruovaný chodník.

Cyklisté se sjedou v Kestřanech

Kestřany - Chcete-li kestřanské tvrze viděti, na kole musíte přijeti. Tak zní název cyklistické akce, jejíž pátý ročník se koná v sobotu 30. července. Start i cíl je v areálu horní tvrze v Kestřanech. Prezence začíná v 8 hodin, start o hodinu později. Pro účastníky jsou na výběr dvě trasy, a to 26 km nebo 42 km. Připraven bude také doprovodný program zahrnující středověkou kuchyni i hudbu či prohlídku tvrzí v Kestřanech, projížďku na koních ve Štěticích, ukázku hasičské techniky v Zátaví a další.