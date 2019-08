Mirovice - Ze školního areálu se odklízí suť. Do konce roku by měla být hotová hrubá stavba nové budovy.

Minulý týden začala v areálu mirovické školky demolice jedné ze dvou starých budov a spojovacího koridoru. V současné době se podle starosty Josefa Vejšického odklízí suť a začne i kácení dotčených dřevin. Protože je školka v památkové zóně, budou zde dělat průzkum také archeologové. „Tlačí nás čas, protože podmínkou dvacetimilionové dotace z Ministerstva financí je, že ji musíme do konce roku prostavět,“ dodal Josef Vejšický. Jedná se o moderní dřevostavbu, jejíž celkové náklady jsou 48 milionů korun. Pokud bude vše pokračovat podle plánu, tak by do konce září měla být hotová základová deska a do konce roku by měla stát hrubá stavba nové budovy.