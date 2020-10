K nemocným přibylo 421 žen a 369 mužů. Nejvíce nových případů podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové přibylo od 2. do 6. října na Českobudějovicku (261), Táborsku (142) a Písecku (111).

Nákaza ve školách i sociálních zařízeních

„Ve více než dvou třetinách případů byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou ve škole, v rodině, nebo na pracovišti. Rostl ale také počet případů zachycených v různých sociálních zařízeních, a to, jak mezi jejich klienty, tak mezi personálem. Mezi nově zjištěnými případy bohužel nechyběli ani zdravotníci. Původ dalších případů byl jako už tradičně velmi rozmanitý, od různých sportovních aktivit, přes kulturní akce, dovozy z různých koutů České republiky i ze zahraničí. V jednotkách případů se zdroj nákazy nepodařilo zjistit,“ uvedla ředitelka Kvetoslava Kotrbová.

„K úterku se už nákaza koronavirem vyskytla ve zhruba stovce škol na jihu Čech. Sedm z nich ředitelé zcela uzavřeli,“ poznamenala Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 1 517 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 555 na Českobudějovicku, 221 na Písecku, 181 na Strakonicku, 179 na Táborsku, 164 na Jindřichohradecku, 121 na Českokrumlovsku a 96 na Prachaticku. Osmadvacet nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, přesto patří jižní Čechy i nadále s 540,92 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k úterní 18. hodině), spolu s Královéhradeckým a Ústeckým krajem, do trojice regionů s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 49 117 osob. V povinné karanténě se k úterní 18. hodině nacházelo 515 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se od pátku 2. do úterý 6. října zvýšil o 225 na celkových 7 759,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Kam na testy

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické.

Laboratoře SYNLAB provozují v Českých Budějovicích aktuálně 2 odběrová pracoviště pro odběry na vyšetření přímého průkazu infekce SARS-CoV-2. V nedávno otevřeném mobilním odběrovém pracovišti SYNLAB v českobudějovické ulici Vrbenská mohou na odběr dorazit jak pacienti indikovaní lékařem, tak samoplátci. Objednat se musí v obou případech předem, a to v novém online rezervačním systému na webu www.synlab.cz/covid-19. Odběrové pracoviště v ulici U Tří lvů přijímá pouze samoplátce a pro rezervaci na odběr zde slouží telefonní linka +420 731 595 088.

Laboratoř Nextclinics testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab testuje také v Českém Krumlově. Nemocnice České Budějovice testuje na dvou místech. Pro pěší je určeno odběrové místo před hlavním vstupem do nemocnice a pro automobily v areálu letiště v Plané. Na obě místa je nutné se předem objednat, v provozu jsou ve všední dny vždy od 9 do 14 hodin. Objednávkový systém je dostupný na https://www.nemcb.cz/. Celkem je nyní v regionu 13 odběrných míst.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v úterý večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 1 729 žen a 1 755 mužů. Z celkových 3 484 dosud potvrzených případů je 1 169 z Českobudějovicka, 709 z Táborska, 413 z Písecka, 373 ze Strakonicka, 284 z Jindřichohradecka, 281 z Prachaticka a 255 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 300 dětí ve věku do 14 let. 732 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 485 do kategorie 25 až 34 let, 569 do kategorie 35 až 44 let, 606 do kategorie 45 až 54 let a 401 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 391 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.