Robin Mikušiak se hájil tím, že v žádném případě nešlo o kritiku práce paní vedoucí. Pouze konstatoval, že program Senior Pointu je jednotvárný a jeho nabídka by mohla být širší. „Když jsem na toto téma loni hovořil s ředitelem Centra kultury panem Kašparem, navrhoval jsem, že by mohl být program pestřejší, šlo by například více zapojit děti a studenty a propojit je se seniory. Když se na program podívám letos, nic se nezměnilo. Stále se opakují asi čtyři aktivity, kterých se zúčastňuje velice málo lidí," poznamenal.

Senior Point spadá pod Centrum kultury města Písku, nicméně nepatří pod radního pro kulturu Robina Mikušiaka, ale coby sociální služba pod místostarostu Michala Přibáně. Posláním Senior Pointu je obecně podpora seniorů, jejich zapojení do aktivního života, pomoc při komunikaci s úřady a institucemi nebo poradenství v různých sférách. Další složkou je nabídka volnočasových aktivit nebo třeba přístup k internetu.

Po několikaminutové diskuzi, kterou se snažil starosta Michal Čapek uklidnit nabídkou osobní schůzky všech dotčených, zhodnotila Helena Titlbachová situaci tak, že radní Robin Mikušiak o Senior Pointu nic neví. „Pokud bych kritizovala něco, o čem nic nevím, cítila bych se hloupě," podotkla s tím, že žádá písemnou omluvu za pomluvu, kterou si vyzvedne na příštím jednání zastupitelů. Na závěr ještě doplnila, že se také začne více zajímat o aktivity Robina Mikušiaka.

Radní se k přestřelce vrátil ještě v závěru jednání, kdy se snažil vysvětlit, že zřejmě nebyl správně pochopen.

Železniční přejezd na Putimské Vysoké je uzavřen. Počítejte s objížďkou

V závěrečné diskuzi si vzal slovo ještě zastupitel Miroslav Krejča, který se omluvil za pozdní příchod na jednání s tím, že důvodem byl výslech na Policii ČR, ke kterému se musel on i kolega Jiří Černý dostavit. „Někdo ze zastupitelů na nás totiž podal trestní oznámení," vysvětlil. „To mě ale neštve tolik jako to, že dotyčný neměl koule udělat to sám, a tak to udělal anonymně prostřednictvím třetí osoby. Chci se tedy zeptat, zda během dnešního odpoledne koule nenašel a nechce k tomu něco říct," dodal. Zůstalo to však bez odezvy a po krátké tiché přestávce starosta ukončil zasedání.

Přestřelky mezi koalicí a opozicí nejsou ničím výjimečným. V minulém volebním období se například ze strany opozice objevovaly i návrhy na odvolání členů vedení města. O neshodách kolem bazénu by se v Písku dala napsat knížka. V poslední době však vztahy mezi některými členy zastupitelstva gradují. Standardní není určitě ani to, že by opoziční zastupitel blokoval investici města, jako je to v případě výstavby nové sportovní haly, jejíž přípravu zarazilo podání námitky Jiřího Černého i jeho následné odvolání.

Příští jednání píseckých zastupitelů je v plánu na čtvrtek 27. června.