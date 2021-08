Zastupitelé Písku na svém čtvrtečním jednání jednomyslně schválili investiční záměr na rekonstrukci letního kina. Objekt je v havarijním stavu a proto se v něm letos nepromítá. V areálu kina probíhají pouze koncerty a další kulturní akce. Obnova letního kina byla naplánovaná už na minulý rok, pandemie ale veškeré práce odsunula.

Areál letního kina už dávno nevyhovuje normám. | Foto: Deník/ Redakce

Areál je v provozu od roku 1968 a v současné době už nesplňuje nároky svých návštěvníků. Budovou navíc v roce 2002 prošla velká voda. "Letní kino je daleko za hranicí živnosti. Při akcích se do areálu musí umisťovat mobilní toalety, pódium už dávno neodpovídá standardům i plátno je špatné. Museli jsme sundat střechu, aby neohrožovala návštěvníky a funkční není dokonce ani oplocení, které se zdá na oko dobré," vysvětluje místostarosta Ondřej Veselý a dodává, že by byla škoda letní kino v Písku nezachovat. "Pravidelně se umisťuje mezi nejlepšími pěti v návštěvnosti v republice a je to jediná větší letní scéna, kde se dají dělat koncerty. V zahradě kulturního domu je to sice hezké, ale kolem bydlí lidé a v deset hodin se musí končit, jinak jsou stížnosti, které samozřejmě chápu," říká.