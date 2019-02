Milevsko - Na uvolněný post ve vedení města za ODS nastoupí Ondřej Šimánek.

V milevském zastupitelstvu nastávají změny. „Zastupitel Ladislav Bendula nám poslal rezignační dopis, proto jsme oslovili dalšího v pořadí na kandidátce ODS Ondřeje Šimánka, který uvolněný post přijal a v listopadu na veřejném jednání zastupitelů složí slib,“ informoval starosta Ivan Radosta s tím, že Ladislav Bendula konkrétní důvody svého odstoupení neuvedl.

„Důvodů je několik. Hlavním důvodem je fakt, že mi město Milevsko zmařilo podnikání, proto jsem založil novou provozovnu v Českých Budějovicích a přizpůsobil tomu i svůj soukromý život,“ uvedl Ladislav Bendula. Připomněl stále otevřený soudní spor s městem ohledně Kavárny Harlekýn, kterou jako provozovatel musel opustit v roce 2015.

Soudní spor s městem o Kavárnu Harlekýn se táhne od roku 2010 a jak potvrdil i starosta Ivan Radosta, zatím stále není uzavřený. Přesto si Ladislav Bendula při posledních komunálních volbách získal tolik příznivců, že se stal zastupitelem města. „Kandidoval jsem s tím, že jsem chtěl podpořit podnikání v Milevsku, aby do města přicházeli i mladí lidé. Chtěl jsem, aby se tu podnikatelům dýchalo lépe,“ vysvětlil Ladislav Bendula.

Po volbách byla snaha obou stran spor urovnat mimosoudně. To se ale nepodařilo. „Nebylo by to fér hájit dál zájmy města a u soudu být proti němu,“ dodal Ladislav Bendula. Na Kavárnu Harlekýn v domě kultury měl s městem původně uzavřenou nájemní smlouvu do roku 2018. Od roku 2010, kdy nechtěl přistoupit na změnu nájemní smlouvy, se uskutečnilo několik soudních řízení. Kavárnu opustil dle rozhodnutí krajského soudu v roce 2015. Město po něm chce za ušlé zvýšené nájemné téměř milion korun. "Nevím, proč bych měl platit, když jsem nic nezavinil.

Krajský soud uvedl jako důvod vyklizení prostor, protože město porušilo zákon. Nemůžu za to, že soud trval tak dlouho," konstatoval Ladislav Bendula.