Milevsko - V Milevsku se jednání konají od 17 hodin. Nejdelší v tomto volebním období trvalo šest a půl hodiny.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Jednání trvají do noci. Zkraťme je, vyzýval na středečním zasedání milevských zastupitelů Oldřich Kofroň (TOP 09). Jeho návrh, kdy se ke každému bodu jednotlivý zastupitel bude moci vyjádřit jen jednou a jeho řeč bude omezena maximálně pěti minutami, vzbudil u některých pousmání, u jiných zase překvapení.



„Chci zkusit, zda by se jednání tímto způsobem nejen pro dnešek, ale i pro budoucnost zkrátila. Z vyjádření jednotlivých zastupitelů vím, že všichni jsou konsternováni z toho, že jednání trvají do nočních hodin. Lidé musejí ráno do práce a chtějí si také odpočinout,“ vysvětlil Oldřich Kofroň.



Jeho návrh potřebnou nadpoloviční podporu všech zastupitelů nezískal. Pro byli jen tři zastupitelé, tři proti a většina přítomných se zdržela. Bohuslavu Benešovi (KSČM) se zdál jeden příspěvek v diskuzi málo. „Někdy v rozpravě může nastat zlom a bude potřeba následná reakce. Proto bych se přimlouval alespoň za dva vstupy,“ řekl Bohuslav Beneš.



Proti Kofroňově návrhu byl například zastupitel Miroslav Doubek (Svobodní), který ho považoval za omezení práv zastupitele. V bodě, kdy se zastupitelstvo zabývalo tím, zda město poskytne příspěvek investorům, kteří vybudovali v lokalitě Pod Zvíkovcem kanalizaci, vodovod a veřejné osvětlení, poznamenal: „Hlásím se k tomuto bodu podruhé. Říkám to, aby měl někdo představu, kolikrát vystupuji,“ řekl Miroslav Doubek.



Starosta města Zdeněk Herout (ODS) přečetl z jednacího řádu, že počet vstupů v diskuzi a jejich délku mohou zastupitelé omezit. „Návrh musí zastupitel v rozpravě přednést jako první,“ upozornil starosta.



V Milevsku začínají zasedání zastupitelstva tradičně v pět hodin odpoledne. Nejdelší jednání v tomto volebním období končilo v říjnu loňského roku v půl dvanácté v noci. Tehdy se zastupitelstvo například zabývalo návrhem postavit v Milevsku parkovací dům, řešilo sporné členství města ve Svazku obcí Milevska a také poskytování informací z jednání zastupitelstva, o jejichž zkvalitnění usiluje opoziční zastupitel Miroslav Doubek (Svobodní).



Poslední zasedání netrvalo ani do dvaceti hodin.